Erosão ameaça ruas e poste de fiação elétrica no Jardim Munique

Erosão causa medo e transtornos para moradores no Munique - Crédito: Divulgação

Moradores (e leitores) do São Carlos Agora residentes na região do cruzamento das ruas Hermano Bonfim da Silva com a Luiz Gualtieri, no Jardim Munique, estão apreensivos e preocupados. O motivo: uma grande erosão que começou a ser formada em novembro de 2019 e desde então, a cada chuva, devido a força das enxurradas tem aumentado sensivelmente e está próximo do asfalto e de um poste de fiação elétrica.

Temerosa com as possíveis consequências, uma das reclamantes a operadora de telemarketing Neide Luiz Pereira de Oliveira, residente há 23 anos no bairro, disse que no dia 14 de janeiro foi ao SIM e fez uma reclamação formal. “Vieram pessoas da Defesa Civil e sinalizaram o local. Depois fiscais municipais que observaram e afirmaram que providências iriam ser tomadas. Mas até o momento nada foi feito. E é bom salientar que sinalização não impede que a erosão aumente”, disse a moradora.

COMO COMEÇOU

Indagada pela reportagem como os problemas tiveram início, Neide Luiz afirmou que tudo começou após o asfaltamento das vias. “Pelo que sei, não há bueiros suficientes para captar as enxurradas. E os responsáveis na época se preocuparam em fazer galerias pluviais e as águas desembocavam há uns seis metros do asfalto. Mas como o fluxo de água é grande, a cada chuva, a terra era levada e o buraco ia ficando mais largo e profundo e acabou acontecendo isso: a erosão de aproximou do asfalto e coloca em perigo até um poste de fiação elétrica”, afirmou. “O cruzamento está perigoso e a cada chuva, a preocupação aumenta. Se uma providência urgente não for tomada, este cruzamento pode ir para o buraco, literalmente”, finalizou a reclamante.

Mande seu recado (sempre com uma foto) para o email faleconosco@saocarlosagora.com.br ou pelo WhatsApp 16 99963-6036.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também