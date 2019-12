Equoterapia atenderá crianças com necessidades especiais em São Carlos

Crédito: Divulgação

Uma boa notícia para a cidade de São Carlos foi sacramentada e ajudará muitas crianças com necessidades especiais sem custos.

A equoterapia, método terapêutico e educacional, que utiliza o cavalo de forma interdisciplinar, envolvendo as áreas de saúde, educação e equitação estará disponível para a população são-carlense.

A atividade busca o desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com deficiência e necessidades especiais, uma vez que exige movimento de todas as partes do corpo e interação com animais e outras pessoas.

Divulgado no Diário Oficial do Município no dia 21 de dezembro, um projeto proposto por Lucinha Garcia, presidente do Fundo Social de Solidariedade e que a partir de janeiro de 2020 numa parceria entre a Prefeitura Municipal e o Sesi, a ONG Rico Viver iniciará as atividades de Equoterapia.

“Inicialmente atenderemos cerca de 40 crianças entre 6 e 12 anos, no contraturno escolar. Na rede municipal existem 470 crianças com deficiências que podem ser atendidas através da equoterapia e lutaremos para São Carlos tornar-se referência nacional e o melhor, sem custos aqueles que necessitam do tratamento”, salientou Henrique Basano.

Os pacientes devem estar com encaminhamentos autorizando a equoterapia e as sessões serão realizadas no Sesi, localizado na Vila Isabel.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também