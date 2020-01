Equipes dos Serviços Públicos atendem áreas atingidas pelas chuvas

As equipes da Secretaria Municipal de Serviços Públicos seguem atendendo as áreas atingidas pela forte chuva do último sábado (4/1), quando choveu 120 mm e 22 pontos da cidade ficaram alagados.

As equipes estão nas ruas realizando os serviços de limpeza, com recolhimento de galhos e árvores, varrição, roçada mecanizada e manual e tapa-buraco nas vias de maior fluxo e que foram prejudicadas pela última tempestade. As bocas de lobos e galerias de águas pluviais da região central, local mais atingido pela chuva, também já estão sendo desobstruídas pela equipe dos Serviços Públicos.

No ano passado a Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria de Serviços Públicos, realizou a limpeza de 8.437 bocas de lobo localizadas em várias regiões da cidade. Os córregos também receberam atenção especial e a sujeira foi retirada de 231 mil m². A roçada mecanizada chegou em 2.438.645,00 m² de áreas públicas e a manual em 1.068.995,00 m².

“Muitas pessoas insistem em jogar lixo na rua e a água não acha vazão quando chove. As pessoas acham que tudo o que jogam dentro da boca de lobo a água leva, não leva e ainda obstrui a rede. A limpeza do interior das caixas coletoras, chamadas de bocas de lobo, é realizada justamente para melhorar a eficiência do sistema de drenagem de águas pluviais, por isso a colaboração da população é essencial para manter esses locais limpos”, explica Mariel Olmo, secretário de Serviços Públicos.

Olmo analisa a possibilidade, juntamente com o Departamento Jurídico da Prefeitura, da contratação emergencial de uma empresa especializada em limpeza de bocas de lobo e galerias. “Somente com a nossa equipe não conseguimos fazer esse serviço rapidamente em todas as áreas atingidas. O nosso contrato com uma empresa, que foi realizado por meio de licitação, já terminou.Entendemos que dessa forma conseguimos atacar as demandas com um tempo resposta menor”, ressalta o secretário.

