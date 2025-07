Equipe de Robótica da UFSCar fica com 1º lugar na competição nacional de Futebol de Robôs

A Equipe de Robótica Red Dragons da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) conquistou o primeiro lugar na categoria Simulação 2D da competição RoboCore Experience (RCX), realizada de 19 a 22 de junho. Essa é a primeira vez que a equipe alcança o pódio nessa categoria, marco que simboliza uma importante evolução desde sua estreia na modalidade, em 2024.

O resultado reforça o protagonismo dos Red Dragons no cenário nacional da robótica. No ano passado, a equipe já havia se destacado ao conquistar o 4º lugar em sua primeira participação no Simulation 2D. Uma progressão rápida e consistente culminou na vitória em 2025, consolidando o trabalho de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação realizado pelos estudantes.

Com mais de uma década de atuação, a Red Dragons representa a UFSCar em algumas das principais competições do País, como a Iron Cup, RoboCore Experience, Competição Brasileira de Robótica (CBR), LARC e RoboCup, acumulando um histórico expressivo de conquistas. Além do Simulation 2D, a equipe também atua em categorias como a Small Size League, que envolve partidas físicas com robôs autônomos em campo real.

O próximo desafio da equipe será em outubro, na Competição Brasileira de Robótica, que acontece em Vitória (ES). A Red Dragons participará nas categorias Simulation 2D e Small Size League, com a expectativa de manter o desempenho de excelência e representar a UFSCar com destaque mais uma vez.

A conquista na RCX reafirma o comprometimento dos estudantes com a excelência acadêmica, a pesquisa aplicada e a inovação - valores fundamentais para a Universidade. Projetos como o da Red Dragons são exemplo do potencial transformador das iniciativas estudantis e da relevância da UFSCar no avanço da ciência e da tecnologia no País.

Leia Também