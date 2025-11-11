Equipe de robótica da UFSCar conquista vice-campeonato

A equipe de robótica da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) Red Dragons vem acumulando importantes resultados não só em competições como também na área acadêmica.

Na edição 2025 do Campeonato Brasileiro de Robótica (CBR), realizada entre os dias 13 e 19 de outubro, em Vitória (ES), a Red Dragons conquistou o vice-campeonato na categoria de Futebol de Robôs Físicos (SSL-EL - Small Size League Entry Level).

A competição reuniu universidades de todo o país em diferentes modalidades de robótica, e a Red Dragons se destacou com seus robôs autônomos, 100% projetados, construídos e programados pelos próprios membros da equipe.

Além da conquista do 2º lugar nacional na categoria SSL-EL, a equipe também obteve 4º lugar nacional e 5º lugar no Open na categoria Simulation 2D, em que as partidas são disputadas integralmente em ambiente virtual, com 11 robôs simulados.

Os resultados representam um importante passo para a Red Dragons e refletem o esforço dos estudantes em levar o nome da UFSCar e a pesquisa em robótica cada vez mais longe.

Robótica na Escola

A Red Dragons também se destacou na parte acadêmica. O artigo científico intitulado "Smart Cities: A Pedagogical Proposal for Arduino in Educational Robotics", um artigo científico desenvolvido no âmbito do projeto de extensão Robótica na Escola, foi apresentado pela estudante de Engenharia de Computação Cecília Sena Delestre, integrante da Red Dragons e do projeto Robótica na Escola, durante o Workshop de Robótica Educacional (WRE) 2025, realizado entre os dias 13 e 15 de outubro, em Vitória (ES).

O artigo é uma proposta de um curso de Arduino voltado para alunos do ensino médio, visando o ensino com aulas práticas e teóricas, com os alunos aplicando os conhecimentos adquiridos automatizando modelos de cidades inteligentes (São Paulo, Nova York e Londres), com elementos como semáforos, iluminação, portões etc. O maior foco do artigo é propor o uso do Arduino como ferramenta pedagógica para tornar o ensino mais dinâmico e com proposta interdisciplinar.

O projeto Robótica na Escola é uma iniciativa de extensão da Red Dragons que leva aulas de robótica para escolas públicas de São Carlos e região, com o objetivo de democratizar o acesso à tecnologia e despertar o interesse de jovens pela ciência e engenharia.

A participação da equipe no WRE 2025 reforça o compromisso da Red Dragons em unir ensino e pesquisa, promovendo experiências que aproximam a universidade das escolas e da sociedade.

Leia Também