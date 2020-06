Equipe de recapeamento “ignora” um quarteirão no Jardim Tangará

Crédito: Divulgação

Moradores residentes em apenas um quarteirão da rua Antonio Flosi, no Jardim Tangará não esconderam a indignação na manhã desta quinta-feira, 25, com um fato que tem tirado a paciência e entraram em contato com o São Carlos Agora para tornar público o problema: o péssimo estado em que se encontra o piso asfáltico.

Velho, o asfalto esfarela e formam-se grandes buracos. A ira aumenta ao saber que todo o bairro foi recapeado e apenas a rua em questão foi esquecida.

“Na verdade, a rua Antonio Flosi tem apenas dois quarteirões e a equipe do recape fez o serviço em apenas um. Onde moramos, o quarteirão foi ignorado e não sabemos o motivo”, relatou via WhatsApp. “O quarteirão está cheio de buracos e gostaria de uma posição da Prefeitura Municipal, já que todos os moradores passam por grandes transtornos”, explicou.

