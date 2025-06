Equipe da UFSCar chega à final da Hackathon da Receita Federal com solução inovadora para ajudar fumantes a largar o cigarro eletrônico

Com essa solução tecnológica e de impacto social, os estudantes conquistaram o segundo lugar na votação pública até o momento, ficando atrás apenas de uma equipe da capital. Agora, eles contam com o apoio da comunidade para virar o jogo e trazer a vitória para o interior paulista.

Assista ao vídeo da solução no Instagram e quem quiser deixar seu like para ajudar a equipe de São Carlos:

A premiação acontece nesta quinta-feira, e o voto popular pode fazer toda a diferença.

“Transformamos a causa do problema em parte da solução”, explicam os alunos, que desenvolveram também um aplicativo de acompanhamento da saúde pulmonar e orientações para ajudar os usuários a parar de fumar.

A iniciativa mostra não só a criatividade e o domínio técnico dos estudantes, mas também um forte compromisso social — exatamente o espírito que a Hackathon busca fomentar.

Uma equipe de estudantes da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) está na grande final da Hackathon da Receita Federal do estado de São Paulo com uma proposta ousada e criativa: transformar cigarros eletrônicos em espirômetros, aparelhos que medem a capacidade pulmonar. O objetivo? Reverter o uso nocivo do vape em uma ferramenta de conscientização e auxílio no combate ao vício.