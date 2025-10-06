Equipamento detecta em 1 minuto a presença de metanol em bebidas

Diante do aumento dos casos de bebidas adulteradas com metanol em diversas regiões do país, a startup Fine Instrument Technology (FIT), em parceria com a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), está oferecendo um novo serviço de análise para detectar a presença dessa substância em bebidas alcoólicas. A identificação é feita por meio de tecnologia de ressonância magnética nuclear (RMN), com resultado em apenas um minuto.

A adulteração com metanol é um risco grave à saúde — o composto é altamente tóxico e pode causar cegueira ou até levar à morte. Por não alterar o gosto ou o cheiro da bebida, sua detecção se torna difícil, e os testes tradicionais costumam ser demorados. O equipamento instalado em São Carlos representa, portanto, um avanço significativo no controle de qualidade e segurança alimentar.

O aparelho utilizado nas análises é semelhante aos equipamentos médicos de ressonância magnética, mas adaptado para aplicações industriais e agroalimentares. Ele utiliza campos magnéticos intensos para gerar espectros de alta resolução, permitindo identificar pequenas variações na composição química dos líquidos e reconhecer adulterações com alta precisão.

O teste é realizado a partir de uma amostra da bebida inserida em um tubo de 5 mm, que passa por uma rápida leitura no equipamento. Além de ser preciso e rápido, o método não utiliza reagentes químicos poluentes nem destrói as amostras, o que o torna sustentável e reutilizável.

Segundo dados de órgãos de fiscalização, mais de 127 ocorrências de bebidas adulteradas estão em investigação no Brasil. “Depois das denúncias de bebidas adulteradas, decidimos ajudar a garantir mais segurança ao consumidor”, explica Silvia Azevedo, diretora de Inovação e Relacionamento da FIT.

O serviço é recomendado especialmente para distribuidores, bares, restaurantes e comerciantes que compram bebidas de fornecedores sem rastreabilidade. As análises são realizadas no Laboratório do Departamento de Química da UFSCar, onde está instalado o equipamento da FIT. O atendimento é feito mediante agendamento ou contato prévio com a startup.

