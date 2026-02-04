Equipamento de auxílio ao pouso de aeronaves previsto para São Carlos é transferido para Marília

Sistema de luzes é instalado ao lado da pista e auxilia pilotos no pouso - Crédito: reprodução

O equipamento conhecido como PAPI (Precision Approach Path Indicator), que auxilia pilotos durante a aproximação e o pouso de aeronaves e que estava previsto para ser instalado no Aeroporto Internacional Mario Pereira Lopes, em São Carlos, foi transferido para o aeroporto de Marília. A informação foi confirmada, a pedido do SCA, pela concessionária Rede Voa, responsável pela administração do aeródromo.

Em nota enviada à redação, a concessionária informou que o equipamento chegou a ser adquirido com a finalidade de instalação em São Carlos. No entanto, diante de uma demanda considerada mais urgente, o PAPI foi destinado ao Aeroporto de Marília, que atualmente opera voos comerciais. Ainda segundo a Rede Voa, um novo equipamento será adquirido especificamente para o Aeroporto de São Carlos, com previsão de instalação e início de operação ainda em 2026. A conclusão do processo deve ocorrer no segundo semestre, em razão da necessidade de testes técnicos e da aprovação por parte da Força Aérea Brasileira.

O QUE É O PAPI?

O PAPI é um sistema de sinalização luminosa que indica se a aeronave está na altitude correta durante a aproximação para o pouso. Instalado lateralmente à pista, o sistema é composto por quatro luzes que emitem cores branca e vermelha, oferecendo ao piloto uma referência visual imediata para ajustar a rampa de descida. A combinação de duas luzes brancas e duas vermelhas indica que a aeronave está na rampa ideal. Quando há uma luz branca e três vermelhas, o avião está ligeiramente abaixo do ideal, enquanto quatro luzes vermelhas apontam que a aeronave está muito baixa, com risco de tocar o solo antes da pista. Já três luzes brancas e uma vermelha indicam aproximação ligeiramente alta, e quatro luzes brancas sinalizam que a aeronave está muito acima da rampa recomendada.

