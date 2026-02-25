(16) 99963-6036
quarta, 25 de fevereiro de 2026
SCA entrevista

Entrevistas ao vivo retornam ao São Carlos Agora nos próximos dias

Transmissões permitirão que a população envie perguntas e acompanhe debates sobre temas de interesse local.

25 Fev 2026 - 09h40Por Da redação
O portal São Carlos Agora retoma, nos próximos dias, a realização de entrevistas exclusivas ao vivo com autoridades, personalidades locais e também representantes políticos do município.

A iniciativa reforça o compromisso do veículo em ampliar o diálogo com a comunidade, levando informação de qualidade e abrindo espaço para debates sobre temas de interesse público.

Durante as transmissões, a população poderá acompanhar as entrevistas em tempo real e participar enviando perguntas aos convidados, tornando o momento ainda mais interativo e democrático.

A proposta é aproximar ainda mais os leitores das decisões e dos assuntos que impactam diretamente o dia a dia da cidade, fortalecendo a transparência e a participação popular. Em breve, o portal deve divulgar a programação com os nomes dos primeiros entrevistados.

