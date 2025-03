Entregadores do Ifood iniciam paralisação por melhores condições de trabalho

Compartilhar no facebook

Paralisação é por melhores condições de trabalho - Crédito: Lourival Izaque

Na manhã desta segunda-feira (31), entregadores de aplicativo deram início a uma paralisação nacional em protesto contra a falta de reajuste nas taxas de entrega e a precarização do trabalho. O movimento, que se estende até o dia 1º de abril, busca chamar a atenção da empresa iFood para as dificuldades enfrentadas pela categoria.

De acordo com os manifestantes, há três anos o iFood não realiza aumento das taxas repassadas aos entregadores, mesmo diante da alta dos custos operacionais. "A economia subiu, o preço da gasolina, dos pneus, da transmissão, tudo aumentou. No mercado está tudo caro, e a nossa taxa continua a mesma", afirmou um dos entregadores presentes no ato.

Os trabalhadores também denunciam a falta de suporte e assistência por parte da plataforma. "Não temos nem mesmo troca de bag oferecida pelo iFood. A atenção é voltada para grandes centros, como São Paulo, enquanto no interior somos ignorados", pontuou outro manifestante.

A categoria reforça que a paralisação tem como objetivo principal a melhoria das condições de trabalho e a valorização da profissão. "Estamos na rua todos os dias, enfrentando o trânsito e colocando nossas vidas em risco. Queremos um reajuste justo para podermos sustentar nossas famílias com dignidade", enfatizou um dos organizadores do protesto.

O movimento ocorre em diversas cidades do país e espera sensibilizar a empresa a negociar com os entregadores. "Queremos progresso, melhoria para nossa classe, pois nosso trabalho é essencial para muitas pessoas. O foco é garantir condições mais justas para todos os entregadores", concluiu um dos manifestantes.

Até o momento, o iFood não se pronunciou sobre as reivindicações dos trabalhadores.

