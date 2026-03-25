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quarta, 25 de marÃ§o de 2026
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Entrada norte terÃ¡ segunda faixa de rolamento; Prefeitura celebra conquista em infraestrutura viÃ¡ria

25 Mar 2026 - 14h26Por Da redaÃ§Ã£o
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Entrada norte terÃ¡ segunda faixa de rolamento; Prefeitura celebra conquista em infraestrutura viÃ¡ria - CrÃ©dito: SCA CrÃ©dito: SCA

A Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana anunciou que as obras em execução pela concessionária Ecovias Noroeste Paulista, no trecho que liga a Avenida Professor Luís Augusto de Oliveira à rodovia Engenheiro Thales de Lorena Peixoto (SP-318), entre a rotatória do SAMU e o viaduto sobre a Rodovia Washington Luís (SP-310), são fruto de solicitação formal do prefeito Netto Donato junto à ARTESP (agência reguladora do transporte) e à concessionária.

Entre as intervenções realizadas estão a recuperação do pavimento no viaduto, implantação de nova sinalização viária, readequação das faixas de rolamento e instalação de dispositivos de segurança. O principal avanço é a ampliação da capacidade viária no sentido São Carlos, com a criação de uma segunda faixa de rolamento em trecho que antes operava com apenas uma. 

Segundo o secretário de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, Michael Yabuki, a obra representa um marco para a mobilidade da cidade. “Estamos garantindo maior fluidez ao tráfego e reduzindo pontos de retenção. Essa intervenção foi planejada para atender às demandas crescentes de circulação e oferecer mais segurança aos usuários”.

O secretário adjunto de Mobilidade Urbana, Sebastião Batista, destacou o caráter estratégico da obra diante das intervenções na Rodovia Washington Luís. “Essas melhorias não apenas mitigam os impactos das obras na SP-310, como também deixam um legado permanente de eficiência e capacidade viária para São Carlos”.

Segundo a Ecovias Noroeste Paulista, a intervenção vai até sexta, dia 27. Na quinta  (26/03) e na sexta-feira (27/03), a intervenção estará no sentido centro-bairro (São Carlos → Ribeirão Preto), com sentido bairro-centro liberado para o tráfego de veículos.

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