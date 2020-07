Entidades recebem doação de cadeiras de rodas

Crédito: Divulgação

Representantes da Santa Casa de São Carlos e da Rede Feminina de Combate ao Câncer estiveram na manhã desta última sexta-feira, 10, para receber do Rotary Club São Paulo, distrito 4540, cadeiras de rodas que serão utilizadas para seus respectivos pacientes. No total foram três cadeiras adquiridas através de campanha do Rotary com arrecadação e reciclagem de tampinhas plásticas. “Tanto a Santa Casa quanto a Rede Feminina de Combate ao Câncer prestam um incalculável serviço social e de atendimento para enfermos. Estes repasses demonstram nossa finalidade, que é ajudar o próximo”, disse Sérgio Carlos Celestini, membro do Rotary.

A Rede Feminina de Combate ao Câncer comemora um momento especial de doações e arrecadações para sua manutenção e atendimento, enquanto a Santa Casa além do atendimento normal, convive com os atendimentos da Covid-19.

