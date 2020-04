Entidades empresariais arrecadam alimentos e produtos de higiene para doação

Quatro entidades de São Carlos promovem uma campanha para arrecadar alimentos e produtos de higiene a fim de montar cestas básicas para doação. A iniciativa é parte das atividades do subcomitê de Assistência Social, criado pela diretoria regional do Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo), em parceria com ACISC (Associação Comercial e Industrial de São Carlos), OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) e Sincomércio (Sindicato do Comércio Varejista de São Carlos e Região). As doações podem ser feitas pessoalmente em qualquer uma das entidades parceiras (confira abaixo os endereços).

“Com os reflexos da pandemia na economia local, muitas famílias estão passando por dificuldades, e a intenção é colaborar para amenizar essa situação. Nossa principal preocupação é com os autônomos e desempregados, para que possam suportar o período de recessão que está se instalando”, explica o vice-diretor do CIESP São Carlos, Marcos Henrique dos Santos.

A campanha terá início nesta segunda-feira (27) e a arrecadação ocorrerá durante 15 dias. “As pessoas podem escolher entre doar mantimentos e produtos de higiene ou fazer doação de uma cesta básica fechada. Ao final do período, vamos montar cestas com os mantimentos e produtos que tivermos recebido para fazer com que cheguem às famílias o quanto antes”, explicou Marcos.

A distribuição das cestas será feita por meio do Fundo Social de Solidariedade, que já tem famílias triadas e cadastradas para receber o auxílio.

Como participar e colaborar

As cestas básicas serão compostas por alimentos não perecíveis e produtos de higiene pessoal. Podem ser doados arroz, feijão, açúcar, óleo, farinha, sal, gelatina, pó para pudim, fubá, massa para bolo, leite integral - longa vida ou em pó, sardinha, biscoito, fermento, macarrão, molho pronto, achocolatado etc. Ou, ainda, álcool em gel, papel higiênico, sabonete, pasta de dente e desodorante.

Os mantimentos e produtos podem ser entregues em um dos quatro pontos de recebimento das doações:

- ACISC:- Rua General Osório, 401, Jardim São Carlos – de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h;

- CIESP São Carlos: Rua Cel. José Augusto de Oliveira Salles, 1.515, Vila Izabel – de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 11h30 e das 13h às 17h;

- Farmácia CAASP – Rua Major José Inácio, 2.148 Centro – segunda a sexta-feira, das 10h às 16h;

- Sincomércio: Rua Riachuelo, 130, Centro – de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Para mais informações, entre em contato pelo telefone (16) 3368-1037.

