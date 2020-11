Entenda por que o Dia da Consciência Negra não é feriado em São Carlos

Data marca a morte de Zumbi dos Palmares, o último líder do maior quilombo do período colonial - Crédito: Agência Brasil

O Dia da Consciência Negra é comemorado todo 20 de novembro em mais de mil cidades brasileiras. A data foi instituída em 2003 no calendário nacional e marca a morte de Zumbi dos Palmares, o último líder do maior quilombo do período colonial, o Quilombo dos Palmares.

Entre as maiores cidades da região é considerado feriado em Araraquara e Rio Claro.

O feriado da Consciência Negra desde 1995 é facultativo. Portanto, São Carlos nunca decretou ponto facultativo nesta data, sendo assim não é feriado na cidade. Desta forma o comércio e repartições públicas funcionam normalmente.

Lembrando que no mês de novembro São Carlos já conta com três feriados: aniversário da cidade (4), finados (2) e proclamação da república (15).

