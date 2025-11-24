Engemasa apresenta nova proposta e greve pode chegar ao fim nesta terça-feira

Crédito: Foto: Divulgação/Trabalhadores metalúrgicos da Engemasa nesta manhã na porta da fábrica

A greve dos trabalhadores da Engemasa, empresa de alta tecnologia especializada na produção de aços especiais, pode ser encerrada na manhã desta terça-feira (25). Após uma semana de paralisação, a companhia apresentou uma nova proposta de PLR (Participação nos Lucros e Resultados) de ticket-refeição, que será analisada em assembleia convocada pelo Sindicato dos Metalúrgicos de São Carlos e Ibaté e a votação está marcada para as 7h, em frente à fábrica.

Atualmente, cerca de 39% dos metalúrgicos da produção — de um total aproximado de 450 funcionários — participam do movimento paredista. O número não é maior devido à alta presença de trabalhadores terceirizados, segundo o sindicato.

Ainda assim, a mobilização é suficiente para manter a produção totalmente parada e o impasse teve início após o desentendimento nas negociações dos benefícios, levando à rejeição da proposta anterior e à aprovação da greve em assembleia realizada ontem pela manhã. O presidente do sindicato, Vanderlei Strano, afirmou que o avanço só foi possível após um dia inteiro de diálogo com representantes da Engemasa.

Segundo ele, a nova proposta tem potencial para resolver o conflito e restabelecer o ritmo de trabalho e a decisão final será definida pelos trabalhadores nesta terça-feira. Caso a oferta seja aprovada, a greve será suspensa e a produção retomada ainda no mesmo dia.

