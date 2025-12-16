Enfermeiros da Santa Casa passam por capacitação em atendimento de parada cardiorrespiratória

Nas últimas três semanas, enfermeiros da Santa Casa de São Carlos participaram de uma capacitação voltada ao atendimento de parada cardiorrespiratória no ambiente hospitalar. A iniciativa foi promovida pelo Instituto de Ensino e Pesquisa (IEP), em parceria com a área de Educação Permanente e Continuada da instituição, com foco na qualificação da assistência em situações críticas.

Realizado entre os meses de novembro e dezembro, o treinamento seguiu as diretrizes da American Heart Association (AHA), com base no protocolo de Suporte Avançado de Vida (ACLS). O objetivo foi preparar os profissionais para atuar de forma eficiente em casos de parada cardiorrespiratória em diferentes áreas do hospital, incluindo setores assistenciais e também espaços não críticos, como recepção e enfermarias, garantindo uma resposta mais rápida, segura e padronizada.

De acordo com a coordenadora de Desenvolvimento de Práticas Educacionais do Instituto de Ensino e Pesquisa, Beatriz Eliseu, a capacitação aliou teoria e prática por meio de simulações realísticas, aproximando o aprendizado das situações enfrentadas no dia a dia da assistência hospitalar. Para isso, foram utilizados dois simuladores adultos durante as atividades.

“Os simuladores imitam uma pessoa real, o que possibilita a administração de medicamentos, a realização de compressões torácicas e a identificação da frequência e do ritmo cardíaco do paciente. São informações essenciais no momento do atendimento e que tornam o treinamento muito mais próximo da prática”, explicou.

Além das simulações, o curso também abordou a identificação precoce de sinais e sintomas que antecedem a parada cardiorrespiratória, reforçando a importância da atuação integrada e do trabalho em equipe. Os enfermeiros foram organizados em turmas com cerca de 15 participantes, favorecendo a troca de experiências e o melhor aproveitamento do conteúdo. Ao todo, mais de 90 colaboradores participaram da capacitação.

A ação faz parte das iniciativas institucionais da Santa Casa de São Carlos voltadas à segurança do paciente, à padronização de protocolos assistenciais e ao desenvolvimento contínuo dos profissionais de saúde. Para o provedor da instituição, Antonio Valério Morillas Junior, investir na qualificação das equipes reflete diretamente na qualidade do atendimento prestado à população.

“Profissionais bem preparados contribuem para uma assistência mais segura e eficiente, impactando positivamente no cuidado oferecido aos pacientes”, destacou.

Formação em saúde

O Instituto de Ensino e Pesquisa (IEP) da Santa Casa de São Carlos atua há mais de 10 anos na formação e atualização de profissionais da área da saúde, por meio de cursos, treinamentos e capacitações. Informações sobre novas turmas e atividades educacionais podem ser consultadas no site oficial da instituição.

Leia Também