Enem 2025 terá tarifa zero e ampliação de linhas no domingo

A Prefeitura de São Carlos vai reforçar, neste domingo (16), o transporte coletivo urbano para atender os candidatos que farão a segunda etapa do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A operação especial é coordenada pela Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana.

A ação prevê aumento da frota, ajustes nos horários das linhas que atendem os principais locais de prova e, como medida de inclusão, tarifa zero para todos os passageiros durante todo o dia. O objetivo é garantir deslocamento seguro, confortável e pontual aos participantes.

O prefeito Netto Donato destacou a importância da iniciativa.

“A tarifa zero no dia do Enem é uma forma de dizer aos nossos jovens que acreditamos no potencial deles. Queremos que todos tenham acesso ao local de prova sem obstáculos e cheguem com tranquilidade e no horário certo. Uma boa prova começa com um bom caminho até ela.”

São Carlos também oferece tarifa zero aos finais de semana e feriados. A orientação da Secretaria é que os candidatos antecipem a saída de casa e consultem previamente os horários atualizados das linhas no site da empresa operadora ou pelo SAC.

Linhas com reforço neste domingo (16/11):

Linha 01 – Pacaembu x UFSCar Norte (das 11h15 às 18h)

Linha 03 – Azulville x Parque Ecológico

Linha 06 – Cardinali x São José – via Tapete

Linha 08 – Distrito Industrial x Fagá – Major

Linha 13 – Estação x Embaré – via Araucária

Linha 20 – Fagá x Shopping

Linha 25 – Cedrinho x São Carlos 8

Linha 30 – Redenção x Jóquei Clube

Linha 31 – Belvedere x Itamaraty

Linha 32 – Monte Carlo x Paulistano

Linha 34 – Douradinho x Novo Mundo

Linha 36 – Novo Horizonte x Paulistano (das 10h50 às 18h)

Linha 38 – Gonzaga x Parque Fehr

Linha 40 – Antenor Garcia x Santa Felícia (atendimento Unicep das 11h50 às 17h50)

Linha 41 – Cidade Aracy I x Arnon de Mello (atendimento Unicep das 12h30 às 17h30)

Linha 43 – Jóquei Clube x Shopping

Linha 52 – Estação x Santa Eudóxia

Linha 55 – Zavaglia x Arnon de Mello (atendimento Unicep das 12h às 18h)

Linha 57 – Estação x Douradinho (das 10h50 às 18h)

Linha 60 – Zavaglia x Centro

