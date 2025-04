Encontros promovem práticas de escuta e improvisação musical criativa

Estão abertas as inscrições para o projeto de extensão "ECOS - escuta e criação coletiva". O projeto irá promover um processo de práticas de escuta e improvisação musical criativa. Os encontros têm como objetivo despertar uma visão ampliada de música e incentivo ao trabalho coletivo.

O público-alvo são jovens e adultos com interesse não musical, disponíveis para ouvir, compartilhar, experimentar e jogar com música. Não é necessário ter conhecimento formal em música ou instrumento. Os facilitadores são docentes do curso de Música da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) - professora Natália Severino, do Departamento de Artes e Comunicação (DAC), e professor Samuel Pontes, do Departamento de Metodologia de Ensino (DME).

Os encontros acontecem de 22 de abril a 1º de julho, às terças-feiras, das 19 às 21 horas, no prédio do Laboratório de Musicalização, localizado na área Sul do Campus São Carlos da UFSCar. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo formulário disponível em https://bit.ly/3DZ0Yd6 ; são 30 vagas, preenchidas por ordem de inscrição, que serão confirmadas com a presença no primeiro encontro. Mais informações no Instagram @ecosmusicacircular ou pelos e-mails nataliabs@ufscar.br ou samuel.pontes@ufscar.br .