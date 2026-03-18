Encontro entre CÃ¢mara e Ciesp debate melhorias no distrito industrial

A Câmara Municipal de São Carlos recebeu, nesta semana, a visita institucional da nova diretoria do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo – regional de São Carlos. O encontro foi conduzido pelo presidente da Casa, Lucão Fernandes, e teve como objetivo fortalecer o diálogo entre o setor industrial e o Legislativo municipal.

Participaram da reunião o diretor titular do Ciesp São Carlos, Paulo Giglio, os vice-diretores Luiz Antonio de Oliveira e Emerson Chu, além do coordenador regional da entidade, Luiz Junior.

Durante o encontro, foram discutidas pautas estratégicas para o desenvolvimento econômico do município, com destaque para a necessidade de melhorias na infraestrutura do distrito industrial do CEAT. Os representantes do Ciesp também abordaram a importância de criar condições mais favoráveis para a atração de novas indústrias, ampliando a geração de empregos e fortalecendo a economia local.

Paulo Giglio ressaltou a relevância do estreitamento institucional entre as entidades. “Essa aproximação com o Legislativo é fundamental para que possamos avançar em pautas estratégicas para o desenvolvimento de São Carlos. A indústria tem muito a contribuir com esse diálogo, especialmente na construção de um ambiente mais favorável aos investimentos e à geração de empregos”, afirmou.

Outro ponto abordado foi a análise do cenário econômico nacional, com reflexões sobre os desafios enfrentados pelo setor produtivo e as oportunidades que podem ser exploradas a partir de uma atuação conjunta entre o poder público e a iniciativa privada.

Para o presidente Lucão Fernandes, a visita representa um passo importante na consolidação de parcerias institucionais. “Esse diálogo é essencial para construirmos soluções efetivas e garantirmos que São Carlos continue avançando no desenvolvimento econômico, com geração de emprego e renda”, destacou.

A reunião também abriu espaço para a apresentação do movimento São Carlos por Elas, voltado ao enfrentamento da violência contra a mulher. Os representantes do Ciesp elogiaram a proposta, confirmaram participação nas ações previstas e demonstraram interesse em levar a discussão para dentro das indústrias, ampliando a conscientização entre trabalhadores e lideranças do setor.

O encontro reforça a importância da integração entre a Câmara Municipal e o Ciesp, consolidando uma parceria que pode gerar resultados concretos para o município, tanto no fortalecimento da economia quanto na promoção de pautas sociais relevantes.

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