Encontro em São Carlos reúne instituições que recebem doações do Mesa Brasil

Crédito: Henrique Vasconi

O encontro que acontece anualmente para atualização do cadastro das instituições que recebem as doações do Programa Mesa Brasil esteve suspenso durante o período da pandemia. Neste dia 28 de fevereiro aconteceu o primeiro após a paralisação, um momento alegre de reencontro presencial.

As 50 instituições que serão atendidas neste ano de 2023, estiveram presentes com seus representantes, diretores e coordenadores, destas, 38 são de São Carlos, 8 de Descalvado, 2 de Itirapina e 2 de Ibaté, que juntas atendem 1200 pessoas. O Senac, que é parceiro no programa com o oferecimento de oficinas práticas de capacitação dos manipuladores de alimentos das entidades ao longo de todo o ano, também esteve representado.

O momento foi de acolhimento, atualização, renovação das diretrizes e organização da documentação necessária. Um encontro de celebração, mas também a oportunidade das novas instituições conhecerem como funcionam as dinâmicas do Programa e a sua ação no Brasil.

No encontro os presentes também tiveram a oportunidade de conhecer o trabalho de orientação em saúde bucal que os dentistas do Sesc realizam nas instituições em parceria com o Mesa Brasil, atendendo principalmente as crianças de 6 a 12 anos. Dentistas e auxiliares de odontologia levam kits de escovação e interagem em oficinas ou atividades lúdicas, dependendo da faixa etária das crianças e participam dessa escovação supervisionada. Uma maneira de orientar e fixar a ideia do valor da escovação, a importância dos cuidados com os dentes, além da boa alimentação e também manter a higiene bucal.

A gerente do Sesc São Carlos, Vilma de Marchi, deu as boas-vindas aos presentes, agradecendo a participação de todos e todas no encontro e escutou um pouquinho da fala dos representantes que reforçaram como essas doações contribuem com o dia a dia de suas instituições.

Rose Cristina Ramos, da Associação Amadesol, localizada no bairro Jardim Pacaembu, mencionou a felicidade em estar cadastrada. A instituição iniciou sua participação no Mesa Brasil no período da pandemia, atendendo famílias em situação de vulnerabilidade. Falou da dificuldade do período em atender as pessoas do entorno dos bairros do Pacaembu e Jardim Gonzaga e disse sentir-se emocionada em participar do Programa.

Vanda Santinon, Coordenadora do Ceja, (Centro educacional de jovens e adultos), mencionou a gratidão que tem em receber cada alimento, agradeceu a Veridiana Blanco De Molfetta, Coordenadora do Mesa Brasil em São Carlos e toda equipe do Sesc e acrescentou que as ações do Programa são importantes para atender as pessoas que necessitam dessa ajuda. Comentou da dificuldade em atender todos que batem na porta da instituição e que sem a ajuda do Mesa Brasil esse atendimento diminuiria muito.

SOBRE O MESA BRASIL

Como iniciativa permanente de ação social e fundamentado no princípio de que a alimentação é um direito de todos, integra empresas, instituições e voluntários com o objetivo de diminuir o desperdício de alimentos e a insegurança alimentar e nutricional, além de promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas assistidas nas instituições sociais.

O Programa é composto por duas ações: a primeira, denominada Colheita Urbana, consiste em um serviço estratégico de arrecadação e distribuição, estabelecendo conexão entre empresas, que doam alimentos já sem valor comercial, mas próprios para o consumo, e instituições sociais que recebem tais doações imediatamente. Ou seja, o objetivo é buscar onde sobra e entregar onde falta, agregando valor nutricional às refeições servidas nas instituições e evitando o desperdício de alimentos.

A segunda é composta por ações formativas como cursos, treinamentos, seminários, oficinas e workshops voltados para as empresas doadoras, instituições sociais e para a comunidade, com o objetivo de informar, orientar e capacitar sobre a higiene e a manipulação adequada dos alimentos, além de outras práticas que possam garantir a qualidade e o aproveitamento integral, o que resulta na preparação de refeições balanceadas, seguras e saudáveis. Essa ação acontece de forma permanente e é desenvolvida com a participação de profissionais especializados, que atuam como voluntários, e com a parceria de universidades.

Presente nas unidades da Região Metropolitana de São Paulo, no interior e litoral. O Programa Mesa Brasil Sesc São Paulo conta ainda com o Centro de Captação e Armazenagem Mesa Brasil (CECAM), com capacidade de estocagem para 400 toneladas e uma frota de quatro veículos.

