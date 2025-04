Encontro dos escritórios de internacionalização da USP discutem estratégias para ampliar a oferta de disciplinas em inglês na graduação

O evento também foi espaço para fortalecer laços entre equipes, compartilhar desafios do dia a dia e celebrar a atuação conjunta na internacionalização da USP (crédito da imagem: Reinaldo Mizutani) -

Ampliar fronteiras, consolidar parcerias e oferecer uma formação mais conectada com o mundo: a internacionalização é uma das principais estratégias da USP para fortalecer sua excelência acadêmica e seu papel de destaque no ensino superior. Na busca por aprofundar esse processo, o Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) realizou a terceira edição do Encontro dos Escritórios de Internacionalização da USP , reunindo representantes de unidades de diferentes áreas e campi.

Durante dois dias de atividades, houve troca de experiências, alinhamento de estratégias e procedimentos para tornar a USP ainda mais conectado com o cenário acadêmico global. "A internacionalização é um trabalho tocado pelos escritórios de internacionalização de cada uma das 42 unidades da Universidade. Então, é muito importante conectar essas pessoas que fazem a coisa acontecer", explica Ana Oneide Sales , organizadora do evento e coordenadora do Escritório de Relações Internacionais do ICMC.

A programação do encontro incluiu mesas sobre convênios e mobilidade acadêmica, boas práticas de recepção de estudantes estrangeiros e o papel da pós-graduação e dos centros de pesquisa na construção de pontes internacionais. Um dos destaques foi a palestra da professora Kalinka Regina Castelo Branco , vice-diretora do ICMC, que abordou as estratégias de internacionalização da USP.

Entre as demandas mais discutidas durante o evento está a ampliação da oferta de disciplinas em inglês para alunos de graduação. Enquanto a pós-graduação da USP já contém uma nota razoável de disciplinas internacionais, a graduação ainda carece de uma estrutura mais consolidada. Isso tem impacto direto na mobilidade de estudantes estrangeiros que desejam estudar no Brasil e também no planejamento dos próprios cursos. "Quando um aluno decide fazer mobilidade, ele começa a planejar isso com, pelo menos, um ano de antecedência. Ter uma nota fixa de disciplinas em inglês facilita esse processo", explica Ana Oneide.

De acordo com Ana, em 2024, o ICMC solicita aos departamentos que ofereçam ao menos duas disciplinas em inglês. O resultado prático ainda está em maturação, mas os frutos já começaram a aparecer. "Tenho recebi muito mais contatos de universidades parceiras interessadas nas nossas ofertas. Isso não acontecia antes", conta.

Mais do que números e convênios, a internacionalização transforma vidas. Ter colegas estrangeiros em sala de aula não apenas amplia o repertório cultural dos estudantes brasileiros como também abre portas para colaborações acadêmicas futuras. "O aluno que vem do exterior pode virar um pesquisador parceiro, um elo com a instituição dele. E o aluno brasileiro, que se conecta com colegas de fóruns, amplia sua rede de cooperação, o que pode ser essencial para futuras experiências de intercâmbio ou pesquisa", diz Ana.

Esse processo de intercâmbio vai muito além do idioma, como explica a organizadora do evento: “Envolver convivência com diferentes culturas, tolerância, diversidade e a valorização da própria identidade. É uma via de mão dupla: os estrangeiros conhecem a nossa cultura, e os nossos alunos se tornam mais preparados para lidar com o mundo. Isso impacta diretamente na formação deles como cidadãos e profissionais.”.

Como desdobramento do encontro, serão criados grupos de trabalho (GTs) formados por representantes de diferentes unidades da USP. A proposta é que esses GTs discutam temas como fluxo de convênios, recepção de estudantes, padronização de procedimentos e melhorias em sistemas eletrônicos. Um relatório com os encaminhamentos será enviado à presidência da Aucani , escritório internacional da USP responsável pelo gerenciamento da cooperação acadêmica nacional e internacional de toda a Universidade. O presidente da agência, professor Sergio Persival Baroncini Proença , também participou do encerramento do evento.

