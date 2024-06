Encontro de Negócios Embrapa São Carlos - Embrapii discute oportunidades entre a ciência e a indústria

O Sistema digital e automatizado para controle de qualidade de grãos de soja será destaque no Encontro de Negócios Embrapa – Embrapii - Crédito: Carlos Renato Marmo

Quais são as novas oportunidades que as indústrias da Região Central do Estado de São Paulo têm para alavancar a inovação, com apoio da ciência e recursos financeiros? Esse é o foco do “Encontro de Negócios Embrapa – Embrapii”, que será realizado dia 1º de julho, às 14h, no auditório “Sergio Mascarenhas”, na Embrapa Instrumentação, em São Carlos (SP).

O evento vai apresentar o que a Unidade Embrapii Itech-Agro - “Integração de Tecnologias Habilitadoras no Agronegócio” pode oferecer para alavancar tecnologias e empresas de setores prioritários do agronegócio, com impactos na aceleração do desenvolvimento da agroindústria, gerando benefícios econômicos e sociais de forma sustentável.

Modelo internacional

A Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial atua num modelo de cofinanciamento, inspirado em organizações internacionais, como os Institutos Fraunhofer, da Alemanha. A instituição aporta um terço, com recursos, principalmente, de parcerias com os Ministérios de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e Educação (MEC), a empresa parceira aporta um terço e a Unidade Embrapii investe um terço em cada projeto desenvolvido, que leve à introdução de novos produtos e processos no mercado.

Em pouco mais de uma década, a Embrapii apoiou 2206 projetos de 1500 empresas, com recursos da ordem de R$ 3,24 bilhões, com 672 pedidos de propriedade intelectual. No caso da Unidade Embrapii Itech-Agro, o primeiro projeto foi assinado com a startup Brasil Agritest, que vai apresentar, durante o Encontro de Negócios, o Grain Analytic System (GRAS), “um novo paradigma na avaliação da soja brasileira”.

Temas de fronteira

Atualmente, são 94 Unidades Embrapii em todo o Brasil, com atuação em diferentes segmentos. A Embrapii Itech-Agro atua em três sublinhas: 1) materiais avançados e insumos nanotecnológicos e biotecnológicos para o agronegócio; 2) sensores, equipamentos e metodologias fotônicas integradas a IoT para a agricultura de precisão e digital; 3) tecnologias para controle de qualidade de produtos e automação integrados com inteligência artificial aplicados à agroindústria.

Prestes a completar um ano desde o credenciamento – no dia 3 de julho - a Unidade Embrapii Itech-Agro, de acordo com a pesquisadora e coordenadora Débora Milori, “busca despertar a atenção para oportunidades e novas parcerias em projetos, num ecossistema de inovação que conta com algumas das melhores universidades do País, Instituições de Ciência e Tecnologia, Parques Tecnológicos, startups e empresas de diversos segmentos, entre os quais, o setor agroindustrial, daí a importância desse encontro”.

Ciência e mercado

Uma das participantes do evento será a presidente da Embrapa, Silvia Massruhá, que vai abordar “O futuro digital na relação Ciência e Mercado”. A diretoria da Embrapii também vai marcar presença, com uma apresentação sobre o “Fomento à inovação na indústria brasileira”. O Sebrae vai mostrar ainda as oportunidades para micro e pequenas empresas e microempreendedores individuais nos projetos Embrapii.

“A Embrapa Instrumentação, com tradição em parcerias com a iniciativa privada, já atua em sete das dez tecnologias habilitadoras elencadas pelo MCTI: nanotecnologia, fotônica, biotecnologia, materiais avançados, inteligência artificial, internet das coisas (IoT) e robótica. Por isso, esperamos que esse Encontro de Negócios, cuja participação é gratuita, contribua para aumentar a competitividade das indústrias da região, com novos projetos disruptivos e impactantes”, comenta o chefe-geral, José Manoel Marconcini.

