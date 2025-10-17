Encontro de Carros Antigos no Shopping Iguatemi é adiado para o dia 25 de outubro

O Shopping Iguatemi São Carlos informa que a 2ª Edição do Encontro de Carros Antigos, inicialmente prevista para sábado, 18 de outubro, foi adiada para o dia 25 de outubro, devido à previsão de chuvas para o final de semana.

A decisão foi tomada em conjunto com o grupo Cultura Fusca, parceiro na organização do evento, com o objetivo de garantir a segurança e o conforto do público, dos expositores e dos veículos participantes.

O evento acontecerá no estacionamento e deve reunir cerca de 40 modelos clássicos que marcaram época, em uma programação gratuita aberta a toda a comunidade. Além da exposição dos automóveis, o encontro contará com um espaço especial para colecionadores, com venda de miniaturas e artigos relacionados ao universo dos clássicos, tornando a experiência ainda mais completa.

Até lá, o público pode conferir, no interior do Shopping, a exposição de dois ícones do automobilismo. O Porsche clássico que estava em exibição dará lugar a um Fusca verde de 1974, que se junta ao Trans Am em mostra especial e temporária.

2ª Edição do Encontro de Carros Antigos – Shopping Iguatemi São Carlos

Nova data: 25/10

Horário: das 15h às 20h

Local: Estacionamento do Shopping Iguatemi São Carlos

Entrada gratuita

Leia Também