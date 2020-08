Encontro aborda experiências interdisciplinares em cursos de licenciatura

Crédito: Divulgação

Pesquisadores da Cátedra de Educação Básica da USP vão se reunir para tratar das experiências interdisciplinares que algumas universidades brasileiras oferecem em seus cursos de licenciatura, prosseguindo com a programação de encontros que exploram a formação e qualificação do professor de ensino básico. O encontro Experiências Interdisciplinares na Formação Inicial de Professores para a Educação Básica acontecerá nesta segunda-feira e terça-feira, 17 e 18 de agosto, às 16h.

A professora Kalinka Castelo Branco, do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC), participará do evento e, junto com a professora Yvonne Mascarenhas, do Instituto de Física de São Carlos (IFSC), falará sobre a Licenciatura em Ciências oferecida pela USP, em São Carlos. Além das duas professoras, mais seis pesquisadores vão apresentar o que está sendo realizado na Universidade Federal do ABC, na Faculdade de Educação do Sesi e na Universidade Federal do Sul da Bahia.

No primeiro dia do evento, os palestrantes vão detalhar os formatos dos cursos de licenciatura oferecidos pelas instituições. O destaque é que a interdisciplinaridade é o eixo central dessas iniciativas, influenciando a formação dos futuros professores e o diálogo entre o ensino universitário e a escola básica. Vale ressaltar, ainda, que, nesses cursos, os estudantes já atuam em escolas, o que favorece o estabelecimento de contatos com professores de educação básica, criando relações e influências mútuas.

Já no segundo dia do evento, os pesquisadores responderão questões dos participantes em uma oficina de discussão. Para participar, faça sua inscrição acessando este link: catedraeducacaousp.org/encontro3. O encontro será transmitido pelo Zoom e pelo YouTube. Ao se inscrever, o participante deve escolher a plataforma de sua preferência. Só serão emitidos certificados de participação aos inscritos.

A CÁTEDRA

Criada em 2019, a Cátedra de Educação Básica é uma parceria do Instituto de Estudos Avançados (IEA-USP) com a Fundação Itaú para Educação e Cultura. São oferecidos seminários e cursos gratuitos, com certificados, para professores, estudantes e interessados no tema. Os vídeos das atividades realizadas estão disponíveis no site e no canal do YouTube da Cátedra. Também é possível acompanhar as novidades pelo Facebook e Instagram do IEA.

