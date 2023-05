Empretec abre inscrições para nova turma em São Carlos

Crédito: Divulgação

O comportamento de empreendedores e empreendedoras é apontado como um dos fatores decisivos para o sucesso ou fracasso de um negócio. São justamente essas habilidades que são trabalhadas durante o Empretec, curso com metodologia da Organização das Nações Unidas (ONU) e aplicada com exclusividade no Brasil pelo Sebrae. Em São Carlos, uma nova turma está com inscrições abertas para 30 vagas. O curso será realizado de 15 a 20 de maio, em período integral, das 8h às 18h.

São 60 horas de capacitação em seis dias de imersão em que a pessoa participante é desafiada em atividades práticas que apontam como um empreendedor ou empreendedora de sucesso age com base em dez características comportamentais: busca de oportunidade e iniciativa; persistência; correr riscos calculados; exigência de qualidade e eficiência; comprometimento; busca de informações; estabelecimento de metas; planejamento e monitoramento sistemáticos; persuasão e rede de contatos; e independência e autoconfiança.

Com esse modelo, empreendedores e empreendedoras se autoavaliam, identificam seus pontos fortes e fracos e, novamente, são desafiados a adotarem uma postura que reforce suas potencialidades e corrija suas fraquezas. A mudança comportamental se reflete direta e imediatamente nos resultados pessoais e empresariais.

“O Empretec é um ponto de virada na vida do participante. Além de despertar para novas oportunidades de negócios, os comportamentos desenvolvidos podem ter reflexos positivos inclusive na vida pessoal”, comenta o analista de negócios do Sebrae-SP, Antonio Volante Junior.

SELEÇÃO

Para fazer o curso, os empreendedores precisam passar por uma entrevista composta por situações do cotidiano com objetivo de avaliar se este é o melhor momento de participar do seminário. Não é de caráter psicológico, é sigilosa, faz parte da metodologia do seminário e serve para identificar o perfil empreendedor do candidato ou candidata.

Após a entrevista, a pessoa será informada se está apta ou não a participar do seminário. A pré-inscrição pode ser feita pelo site https://bit.ly/empretec2023ersaocarlos. Mais informações pelo telefone (16) 3362-1820, opção 4 ou pelo WhatsApp (16) 99186-7879. O Empretec será realizado no próprio escritório regional do Sebrae-SP em São Carlos, localizado na Av. Bruno Ruggiero Filho, 649, no bairro Santa Felicia.

Leia Também