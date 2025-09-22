Empresas terão bate-papo sobre inclusão de pessoas com TEA em São Carlos

Com base em sua trajetória pessoal e profissional, Marli vai compartilhar experiências reais e oferecer dicas práticas sobre como criar ambientes mais inclusivos, humanos e acessíveis. Segundo ela, preparar as empresas para acolher pessoas atípicas e seus familiares gera não apenas um impacto social positivo, mas também vantagens competitivas: melhora o atendimento, fortalece a imagem institucional e contribui para a construção de relacionamentos sólidos com clientes e colaboradores.

A iniciativa busca sensibilizar empresários e equipes sobre a importância da empatia e do respeito no atendimento, destacando que a inclusão é um processo coletivo. “Uma empresa inclusiva não se constrói sozinha. Cada colaborador precisa estar preparado para agir com sensibilidade e respeito”, reforça a palestrante.

A presidente da ACISC, Ivone Zanquim, destaca a importância da iniciativa: “A inclusão precisa estar presente em todos os espaços, especialmente no mundo dos negócios. Empresas que investem em empatia e respeito tornam-se não só mais humanas, mas também mais fortes e preparadas para os desafios do futuro. Nosso objetivo é sensibilizar empresários e colaboradores para que juntos construamos um comércio cada vez mais acolhedor e acessível”.

A entrada será solidária: cada participante deve levar 1kg de alimento não perecível, que será destinado a ações sociais. O evento tem apoio da Prefeitura Municipal de São Carlos e da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Paradesporto.

Inscrições gratuitas podem ser feitas pelo link: forms.gle/yeSAKDe9ohoRfXRTA.

A Associação Comercial e Industrial de São Carlos (ACISC) realiza nesta terça-feira, 23 de setembro, às 18h30, no auditório do Palácio do Comércio “Miguel Damha”, sede da entidade, um bate-papo sobre como receber pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) nas empresas. O encontro terá como palestrante Marli Moretti, mãe atípica e especialista em análise de comportamento aplicada ao autismo pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar).