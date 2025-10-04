Empresários de São Carlos participam de imersão prática em Inteligência Artificial do Sebrae-SP

A Inteligência Artificial (IA) já se tornou uma grande aliada na criação de textos, imagens, vídeos e automações, mas muitos empreendedores ainda desconhecem o potencial dessas ferramentas para otimizar o marketing digital e melhorar resultados. Pensando nisso, o Sebrae-SP promoverá no dia 11 de outubro (sábado), em São Carlos, a Imersão Prática em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento gratuito e presencial voltado a empresários de micro e pequenas empresas.

Com seis horas de duração, o encontro será totalmente prático: os participantes devem levar notebook e/ou celular para criar, em tempo real, conteúdos prontos para as redes sociais de seus próprios negócios. A atividade será realizada das 9h às 15h, no Escritório Regional do Sebrae-SP (Av. Bruno Ruggiero Filho, 649 – Parque Santa Felícia Jardim).

“Vamos mostrar como utilizar a Inteligência Artificial para criar conteúdo de forma simples, rápida e estratégica, tanto para quem nunca teve contato com essas ferramentas quanto para quem já sabe o básico. Mais do que aprender conceitos, os empresários vão colocar a mão na massa. Ao final, cada participante sairá com entregas concretas para o seu negócio”, destaca Kleber Rafael Rosa Lima, consultor de negócios do Sebrae-SP.

Durante a imersão, os participantes terão contato com ferramentas como ChatGPT, Gemini (Google), Leonardo AI, Canva e DALL·E, além de receber um guia completo com links e descrições de diversas soluções de IA disponíveis no mercado.

O evento também contará com momentos de networking e coffee breaks para estimular a troca de experiências entre os empresários. A capacitação é voltada a Microempresas (MEs) e Empresas de Pequeno Porte (EPPs), com vagas limitadas.

Serviço

Imersão Prática em Inteligência Artificial para Negócios

Local: Escritório Regional do Sebrae-SP – Av. Bruno Ruggiero Filho, 649 – Parque Santa Felícia Jardim, São Carlos

Data: 11 de outubro de 2025 (sábado)

Horário: das 9h às 15h (coffee breaks às 8h30 e 12h30)

Público-alvo: MEIs, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte

Inscrições gratuitas: [link]

