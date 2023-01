Empresário será transferido para hospital especializado em tratamento de queimados na manhã desta quarta-feira

Crédito: arquivo pessoal

O empresário Leandro Brunelli Gomes da Silva, de 45 anos, será transferido na manhã desta quarta-feira (25) para o setor de tratamento de queimados da Santa Casa de Limeira. A informação foi confirmada pelos familiares que disseram que a Secretaria de Saúde esteve nas últimas 24 horas empenhada na transferência do paciente. Após a vaga ser confirmada via sistema CROSS, o município disponibilizou uma ambulância e todo aparato para que a transferência seja realizada.

Leandro estava internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa depois de sofrer queimaduras após a explosão de um frasco de álcool. Ele foi tentar acender um réchaud, quando ocorreu o acidente doméstico.

O caso ocorreu no último domingo (22), no Jardim Embaré. Segundo o cunhado, Leandro, estava no local, onde ocorria a festa da filha. Por volta das 11h ele foi tentar acender novamente um réchaud, porém o frasco com álcool explodiu e o líquido inflamável derramou sobre o seu corpo, da esposa e de uma prima dela.

O Corpo de Bombeiros encaminhou para o local a Unidade de Resgate (UR) e o Auto Bomba e Salvamento que socorreram as duas mulheres. A esposa e a prima tiveram queimaduras de 1º grau e já receberam alta do hospital. Elas estão tratando dos ferimentos em casa.

Devido a gravidade do quadro, Leandro precisou ser socorrido pela Unidade de Suporte Avançado (USA) e pela motolância. Ele sofreu queimaduras de 3º grau na face, tórax e braço direito e está intubado na UTI.

