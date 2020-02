Empresário cai em golpe de estelionato pelo Whatsapp e perde R$ 3 mil

Imagem ilustrativa - Crédito: Divulgação

Um empresário de 37 anos caiu, nesta quinta-feira (20) em um golpe de estelionato executado pelo Whatsapp.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, a vítima afirmou que recebeu durante a tarde uma mensagem via whastapp de seu pai relatando que precisaria de R$ 3.800 mil para pagar uma conta. Entretanto como seu limite não autorizava sacar esse valor, ele transferiu via celular o valor de R$ 3 mil.

O empresário, porém, não se atentou aos dados bancários e fez a transferência bancára em nome de Maicon Sulivan Silva, uma conta do banco Itaú, agência de Guarulhos.

Após a transferência, ligou no telefone fixo do pai e perguntou sobre o dinheiro e este disse que não tinha pedido nada.

Foi então que o pai da vítima percebeu que o seu aplicativo estava bloqueado e várias pessoas receberam a mesma mensagem.

Um B.O. foi registrado no 1º Distrito Policial.

