Empresária é acusada de dar calote em jovens aprendizes de São Carlos

Tusca - Crédito: divulgação

Jovens aprendizes que trabalharam para uma empresária que prestou serviços para a TUSCA em novembro do ano passado entraram em contato com a redação do São Carlos Agora afirmando que não receberam pelo serviço prestado.

Eles também se manifestaram pelas redes sociais. “Os jovens receberam uma proposta para trabalhar das 7h às 18h (sendo uma hora de almoço) para ganhar R$ 80,00 ao dia”. Ainda segundo uma mensagem recebida pela redação, os aprendizes assumiram seus postos e trabalharam como o combinado, porém a quantia que deveria ser paga via PIX nunca aconteceu.

Ainda segundo os denunciantes, a líder da empresa que seria a responsável pelos pagamentos, teria trocado o número de telefone.

O SCA entrou em contato com a assessoria de imprensa da TUSCA que informou que a empresa cujo CNPJ é 429.976.648-29 foi contratada de forma terceirizada para prestação de serviços no evento e que a mesma não faz parte da organização e que os pagamentos a ela foram realizados normalmente.

“Os reais organizadores e realizadores manifestam sua total indignação diante do não repasse dos pagamentos aos funcionários terceirizados, não coadunando com estas práticas, tendo em vista a atenção que sempre dispensou ao cumprimento das suas obrigações enquanto contratante destes serviços e espera que esta situação se normalize com a maior brevidade possível. Vale ressaltar que, o evento cria e movimenta milhares de postos de trabalhos diretos e indiretos na cidade e, ao assinar o contrato com a TUSCA, a empresa se responsabiliza jurídica e penalmente em cumprir o pagamento dos seus próprios funcionários. Esperamos que a empresa possa ser encontrada e verificada tal ação que infringe não somente a CLT - Lei trabalhista, mas também a Lei do Aprendiz, nº 10.097. Nos deixamos a total disposição para apresentar o contrato de prestação de serviços", diz trecho da nota.

O São Carlos Agora também falou com a acusada J.P.O. que informou que "existem muitas informações desencontradas, que os telefones não foram trocados e que está a disposição para esclarecimentos".

