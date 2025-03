Empresa que administra a Ã¡rea azul integra a campanha contra a dengue

Crédito: Divulgação

A Estapar, empresa que administra a área azul na cidade, com apoio das secretarias de Segurança Pública e Mobilidade Urbana e de Saúde, iniciou nesta quarta-feira, 19, uma ação para ajudar o município na Campanha Contra a Dengue.

A meta é fortalecer a prevenção e o combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da Dengue, Zika, Chikungunya e da Febre Amarela. Para dar início a ação a equipe da Estapar e da Secretaria Municipal de Saúde se reuniram na Praça do Mercado Municipal e fizeram uma campanha no trânsito para conscientizar motoristas.

Agentes pararam carros na baixada do Mercado Municipal para entregar folhetos que pedem a ajuda de todos no combate à eliminação do mosquito Aedes aegypti. A cidade tem 3.190 casos positivos. Desse total, 1.946, ou seja, 60%, foram confirmados neste mês.

A campanha se alinha às estratégias do município no combate ao Aedes aegypti, que incluem mutirões, fiscalização de terrenos baldios e ações de conscientização. Autoridades de saúde reforçam que a participação da sociedade é fundamental para conter a propagação do mosquito e evitar surtos das doenças.

De acordo com o secretário de Saúde, Leandro Pilha, a iniciativa da Estapar demonstra a importância da colaboração entre o setor público e privado no enfrentamento de problemas de saúde pública, destacando que medidas simples, como o descarte correto de resíduos e a manutenção de ambientes limpos, fazem a diferença na luta contra o mosquito transmissor da Dengue e outras arboviroses.

“É um avanço, uma parceria bastante importante para que a gente possa mobilizar a população no combate à Dengue. Os casos positivos de Dengue estão crescendo absurdamente em São Carlos, portanto neste momento a Estapar vem colaborar, informando a população. Todos os funcionários da empresa estão vestidos com camiseta da campanha e receberam um folder de orientação que estão sendo entregues juntamente com portas lixos para carro nos pedágios e também colocados nos veículos que eles vistoriam. Essa é mais uma forma que encontramos para mobilizar a população sobre a importância do combate ao mosquito Aedes aegypti”, explicou Denise Martins, diretora de Vigilância em Saúde.

Segundo a Estapar, essa é uma forma de contribuir ativamente para a redução dos casos de dengue na cidade e garantir mais segurança para a população.

Também participaram do início da ação contra a Dengue a Mariana Carolini Ferreira Neves, diretora do Departamento de Trânsito e Fabiana Martins Fernandes, chefe da Seção de Estatística e Gestão da Informação da Secretaria de Segurança Pública e Mobilidade Urbana.

