Empresa PlugZ anuncia chegada a São Carlos durante o Onovolab Festival

Crédito: divulgação

A PlugZ, empresa do Grupo SMZTO, anunciará oficialmente sua chegada a São Carlos nesta quinta-feira, 5 de fevereiro, às 15h, durante o Onovolab Festival, no Palco Sanca. O anúncio será feito por Bruno Semenzato, CEO do Grupo SMZTO e filho do empresário José Carlos Semenzato, fundador do grupo e conhecido por sua participação no programa Shark Tank Brasil.

A instalação da PlugZ no município marca um movimento estratégico de expansão do grupo no interior paulista e reforça São Carlos como um dos principais polos brasileiros de inovação, ciência e empreendedorismo. Durante o festival, a empresa apresentará sua proposta para consumidores e empresas, a estratégia de expansão da operação, o papel da cidade no crescimento da companhia e as conexões que pretende estabelecer com startups, universidades e o ecossistema local.

A PlugZ atua como uma plataforma de eficiência empresarial e economia recorrente, oferecendo soluções integradas voltadas à redução de custos do dia a dia de pessoas físicas e jurídicas. Entre os serviços disponíveis estão adquirência, antecipação de recebíveis, linhas de crédito, seguros, serviços financeiros, split de pagamentos, banco digital, cartão de saúde, energia, descontos em medicamentos, seguro de acidentes pessoais, serviços digitais e residenciais. A plataforma também conta com mais de 400 lojas parceiras, que oferecem descontos, cashbacks e outros benefícios.

O Grupo SMZTO é uma das maiores holdings de franquias do Brasil. Fundado por Bruno Semenzato, o grupo reúne mais de 5 mil unidades em operação, com presença em mais de 30 países e uma rede superior a 30 mil colaboradores. A holding atua na aceleração de marcas em diversos setores, combinando governança, escala e inovação. Atualmente, investe em 18 marcas e mantém forte ritmo de expansão, com nomes como Espaço Laser, Odonto Company, Peça Rara, Terça da Serra, Royal Face, Oakberry, CarFlix, entre outras, além de aquisições recentes, como a Líbero Seguros.

O Onovolab Festival é considerado um dos principais encontros de inovação, tecnologia e empreendedorismo do interior paulista, reunindo startups, empresas, universidades e lideranças do setor. A edição deste ano contará com presenças confirmadas de Bruno Semenzato, Fabio Camara e Fernando Seabra, além de outras referências nacionais, consolidando o evento como um palco estratégico para anúncios relevantes e conexões de alto impacto.

Leia Também