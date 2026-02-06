(16) 99963-6036
sexta, 06 de fevereiro de 2026
Investimentos

Empresa PlugZ anuncia chegada a São Carlos durante o Onovolab Festival

04 Fev 2026 - 10h24Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Empresa PlugZ anuncia chegada a São Carlos durante o Onovolab Festival - Crédito: divulgação Crédito: divulgação

A PlugZ, empresa do Grupo SMZTO, anunciará oficialmente sua chegada a São Carlos nesta quinta-feira, 5 de fevereiro, às 15h, durante o Onovolab Festival, no Palco Sanca. O anúncio será feito por Bruno Semenzato, CEO do Grupo SMZTO e filho do empresário José Carlos Semenzato, fundador do grupo e conhecido por sua participação no programa Shark Tank Brasil.

A instalação da PlugZ no município marca um movimento estratégico de expansão do grupo no interior paulista e reforça São Carlos como um dos principais polos brasileiros de inovação, ciência e empreendedorismo. Durante o festival, a empresa apresentará sua proposta para consumidores e empresas, a estratégia de expansão da operação, o papel da cidade no crescimento da companhia e as conexões que pretende estabelecer com startups, universidades e o ecossistema local.

A PlugZ atua como uma plataforma de eficiência empresarial e economia recorrente, oferecendo soluções integradas voltadas à redução de custos do dia a dia de pessoas físicas e jurídicas. Entre os serviços disponíveis estão adquirência, antecipação de recebíveis, linhas de crédito, seguros, serviços financeiros, split de pagamentos, banco digital, cartão de saúde, energia, descontos em medicamentos, seguro de acidentes pessoais, serviços digitais e residenciais. A plataforma também conta com mais de 400 lojas parceiras, que oferecem descontos, cashbacks e outros benefícios.

O Grupo SMZTO é uma das maiores holdings de franquias do Brasil. Fundado por Bruno Semenzato, o grupo reúne mais de 5 mil unidades em operação, com presença em mais de 30 países e uma rede superior a 30 mil colaboradores. A holding atua na aceleração de marcas em diversos setores, combinando governança, escala e inovação. Atualmente, investe em 18 marcas e mantém forte ritmo de expansão, com nomes como Espaço Laser, Odonto Company, Peça Rara, Terça da Serra, Royal Face, Oakberry, CarFlix, entre outras, além de aquisições recentes, como a Líbero Seguros.

O Onovolab Festival é considerado um dos principais encontros de inovação, tecnologia e empreendedorismo do interior paulista, reunindo startups, empresas, universidades e lideranças do setor. A edição deste ano contará com presenças confirmadas de Bruno Semenzato, Fabio Camara e Fernando Seabra, além de outras referências nacionais, consolidando o evento como um palco estratégico para anúncios relevantes e conexões de alto impacto.

Leia Também

Viaduto do Tangará ficará interditado neste final de semana
Cidade11h29 - 06 Fev 2026

Viaduto do Tangará ficará interditado neste final de semana

Audiência pública na Câmara acontece nesta segunda-feira (9) e debate alterações na Lei de Motofrete
Cidade10h18 - 06 Fev 2026

Audiência pública na Câmara acontece nesta segunda-feira (9) e debate alterações na Lei de Motofrete

Há 87 anos, nascia Paulo Duarte, o “Carlos Lacerda de São Carlos”
Cidade23h20 - 05 Fev 2026

Há 87 anos, nascia Paulo Duarte, o “Carlos Lacerda de São Carlos”

Moradores denunciam infestação de escorpiões no bairro Boa Vista
Cidade19h09 - 05 Fev 2026

Moradores denunciam infestação de escorpiões no bairro Boa Vista

Moradores denunciam abandono da Praça da Redenção em São Carlos
Cidade19h03 - 05 Fev 2026

Moradores denunciam abandono da Praça da Redenção em São Carlos

Últimas Notícias