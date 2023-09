Empresa organizadora de evento universitário emite nota sobre reclamação de moradores

Crédito: Whatsapp SCA

A agência Criativa, responsável por organizar o evento Economíadas, que reuniu milhares de jovens no feriado prolongado de Sete de Setembro e movimentou a economia local emitiu nota sobre reclamação de moradores em relação a algazarra e sujeira deixada por estudante. Confira a nota na integra:

Recebemos algumas reclamações sobre incidentes ocorridos durante o feriado prolongado em nossa cidade, envolvendo questões como algazarra, bagunça na Escola no Santa Felícia, perturbação do sossego com barulho durante a noite e uma considerável quantidade de lixo nas calçadas nas proximidades do Ginásio Jose Favoretto, no Jardim Pacaembú. Esclarecemos que tais apontamentos não são de nossa responsabilidade. Desejamos esclarecer e informar que esses eventos não estavam de forma alguma associados ao evento ECONOMIADAS, que foi organizado pela Criativa Agência. Os locais mencionados estavam sendo ocupados por entidades estudantis que participavam de outros eventos independentes, portanto, de não responsabilidade da Criativa Agência, assim como também festas locais que foram realizadas nos bairros mencionados. Além disso, cientes das preocupações da comunidade quanto ao entorno do evento ECONOMIADAS, reconhecemos a ocorrência de aglomerações nas proximidades da área onde o evento foi realizado, especialmente devido à combinação de pessoas locais e visitantes. Motoristas de aplicativos, por exemplo, enfrentaram desafios comuns em situações que envolvem um grande número de visitantes e serviços prestados, mas também não devemos deixar de destacar o benefício financeiro desse aumento de demanda para os prestadores (motoristas). Ressaltamos também que o ECONOMIADAS transcorreu de forma tranquila e segura, conforme o planejado, contribuindo financeiramente com a cidade de maneira responsável e segura. A Criativa Agência está sempre pronta para esclarecimentos à comunidade e continuará trabalhando para promover eventos que respeitem os valores e a integridade de São Carlos

