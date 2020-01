Empresa líder mundial na área de vidros busca parceria com a UFSCar

Crédito: Divulgação

Executivos do grupo japonês AGC, líder no mercado global de vidros automotivos e flotados, estiveram no Brasil no início de janeiro para reunião no Laboratório de Materiais Vítreos (LaMaV) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). Os representantes vieram conhecer as pesquisas atualmente realizadas no Laboratório.

Edgar Dutra Zanotto, docente do Departamento de Engenharia de Materiais (DEMa) da UFSCar e Coordenador do LaMaV, conta que o primeiro contato aconteceu em 2018. "Recebi a mensagem no início da semana, de que dois representantes da AGC gostariam de nos visitar, e poucos dias depois eles tinham vindo do Japão para São Carlos", relata o pesquisador. Seguiram-se vários meses de contatos a distância, e Zanotto também foi ao Japão conhecer os laboratórios da AGC.

No encontro do último dia 9, Naoki Sugimoto, responsável pela área de Pesquisa e Desenvolvimento na AGC, e Hiroshi Wakatsuki, gerente na mesma divisão, apresentaram a companhia, e Zanotto atualizou as informações institucionais sobre o LaMaV. Em seguida, três pesquisadores de pós-doutorado e três mestrandos do Laboratório apresentaram suas pesquisas, com o objetivo de compartilhar um panorama das linhas de atuação. Dentre os temas abordados estiveram pesquisas básicas sobre relaxação e cristalização de vidros; o uso de inteligência artificial (IA) no desenvolvimento de vidros; propriedades de vidros com separação de fases; vitrocerâmicas bioativas; e materiais para baterias de estado sólido.

Gisele Guimarães, por exemplo, pesquisadora de pós-doutorado, iniciou a programação com apresentação de estudo de Ciência básica do qual se espera obter conhecimento científico que subsidie, em uma próxima etapa, o desenvolvimento de materiais vítreos de alta resistência mecânica. Daniel Cassar, também pesquisador de pós-doutorado, por sua vez resumiu os estudos do grupo sobre o uso de IA no entendimento e desenvolvimento de vidros com combinações de propriedades inéditas. "Os visitantes demonstraram entusiasmo em relação a essas pesquisas e, também, com possibilidades futuras nas áreas de biomateriais e baterias", registra Zanotto.

Mais informações sobre estas e outras pesquisas podem ser obtidas através dos contatos disponíveis no site do LaMaV, em http://lamav.weebly.com.

SOBRE A AGC

O grupo AGC (www.agc.com) - anteriormente conhecido como Asahi Glass Co. - foi fundado em 1907. Hoje, são mais de 200 companhias vinculadas, em 30 países - incluindo o Brasil -, com mais de 50 mil empregados. Além dos vidros automotivos e flotados, o grupo também atua com displays eletrônicos, cerâmicas e produtos químicos complementares. A sede da empresa, no Brasil, fica em Guaratinguetá (SP).

