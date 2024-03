Empresa irá realizar limpeza diária dos cemitérios em São Carlos

A empresa vencedora já iniciou os serviços de limpeza - Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria de Serviços Públicos, contratou via processo licitatório, uma empresa especializada para a execução de serviços de limpeza e manutenção dos cemitérios municipais.

A empresa vencedora já iniciou os serviços de limpeza, varrição, poda de arbustos, capinação, recolhimento, transporte e destinação dos resíduos diversos. O contrato é por um ano, prorrogável por mais um no valor de R$ 45.666,67 mensais.

O Cemitério Nossa Senhora do Carmo possui 25.000 sepulturas, 100 mil sepultados e o Cemitério Santo Antônio de Pádua, localizado na Vila Prado, possui 2.000 sepulturas; com 9 mil sepultados. A área do Nossa Senhora do Carmo é de 14,5 hectares e do Cemitério da Vila Prado de 1,5 hectares.

A Secretaria de Serviços Públicos ressalta que mesmo com a limpeza diária dos cemitérios, os munícipes devem continuar evitando deixar água parada nos vasos fixados sobre os túmulos, evitando dessa forma que se transformem em criadouros da dengue.

Leia Também