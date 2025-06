Empresa Guima adere ao Programa Brasil Alfabetizado em parceira com a secretaria de Educação

Com apoio da empresa, os colaboradores terão seus horários de trabalho flexibilizados para frequentar as aulas, o que possibilita uma participação efetiva nas atividades educacionais. A GUIMA é a segunda empresa da cidade a integrar o programa. A primeira foi a Celebre, que conta com aproximadamente 40 trabalhadores matriculados na EJA da Fundação Educacional São Carlos (FESC). Os alunos iniciam o dia com aulas e café da manhã antes de seguir para suas atividades laborais, em um modelo considerado simples, mas transformador.

A chefe da Seção da EJA e articuladora regional do Pacto Nacional pela Superação do Analfabetismo, Maria Alice Zacharias, destaca a importância da iniciativa. “Reconhecemos o esforço e a dedicação desses trabalhadores, que são essenciais para o bom funcionamento das nossas unidades escolares. Portanto, buscamos proporcionar uma oportunidade de continuidade e aprimoramento educacional, com a flexibilidade necessária para que todos possam conciliar trabalho e estudo”, afirmou.

Maria Alice também coordena a identificação dos novos estudantes, garantindo o encaminhamento de cada um à Escola Municipal de Educação de Jovens e Adultos Austero Manjerona, referência no ensino para esse público em São Carlos. “Nossa prioridade é acolher cada pessoa com dignidade e garantir que esse retorno aos estudos seja significativo e contínuo”, completou.

Outras informações sobre o Programa Brasil Alfabetizado podem ser obtidas na Secretaria Municipal de Educação ou pelos telefones e WhatsApps (16) 3373-3222, (16) 99235-2190 e (16) 3364-2434.

A Secretaria Municipal de Educação de São Carlos, por meio da Seção de Educação de Jovens e Adultos (EJA), firmou uma nova parceria para ampliar o acesso à alfabetização. Desta vez, a iniciativa envolve a empresa GUIMA, responsável pelos serviços de conservação e limpeza das áreas verdes das escolas da rede municipal. Cerca de 30 funcionários da empresa já aderiram ao Programa Brasil Alfabetizado (PBA).