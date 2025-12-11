Empresa global de IA busca talentos em São Carlos e elogia potencial científico da cidade

São Carlos recebeu nesta semana representantes da Vetto, empresa que trabalha em parceria com alguns dos maiores laboratórios de inteligência artificial do mundo. A visita, liderada pela cofundadora Roberta Antunes, teve como objetivo conhecer o ecossistema científico e tecnológico da cidade e identificar talentos capazes de atuar no treinamento de modelos avançados de IA. No final da tarde desta quinta-feira (11/12), a comitiva foi recebida no Paço Municipal pelo prefeito Netto Donato, pelo vice-prefeito Roselei Françoso, pelo secretário de Cidade Inteligente e Transparência, Mateus de Aquino, e pelo assessor Rafael Arôca.

Roberta explicou que a Vetto conecta especialistas brasileiros a projetos internacionais de ponta, envolvendo tecnologias como Gemini e GPT. Segundo ela, o setor vive um momento decisivo, marcado pela passagem da fase de pre-training — quando os modelos foram alimentados com dados públicos — para o post-training, que depende do conhecimento de pessoas reais.

“Agora precisamos de especialistas em finanças, física, química, matemática, robótica e desenvolvimento de software. Ao invés de temer a IA, o mundo deve enxergá-la como uma nova oportunidade de emprego. E São Carlos é uma mina de ouro de talento”, afirmou.

Impressionada com o ambiente acadêmico, Roberta reforçou que a cidade respira inovação. “Estou encantada. As universidades vivem pesquisa o tempo todo. Com certeza volto e já estou programando a próxima viagem”, declarou.

Reconhecimento ao polo científico de São Carlos

O assessor Rafael Arôca avaliou o encontro como extremamente positivo.

“É significativo ver uma empresa de classe mundial reconhecer São Carlos como parceira para encontrar talentos, pesquisadores e instituições capazes de contribuir com o treinamento de modelos avançados. Temos excelência no ICMC da USP, na UFSCar e em outras instituições que consolidam essa vocação”, destacou.

O prefeito Netto Donato também celebrou a visita, classificando-a como motivo de orgulho para o município.

“São Carlos produz talentos diariamente. Quando empresas do Vale do Silício vêm buscá-los aqui, percebemos que estamos no caminho certo”, afirmou. Ele reforçou que a Prefeitura tem trabalhado para fortalecer o ambiente de inovação: “Nosso papel é apoiar, investir em capacitação e oferecer estrutura para quem quer investir e morar em São Carlos”.

Para o prefeito, o movimento pode abrir portas para novos investimentos.“O que parece uma simples busca por talentos envolve muito investimento. Empresas de tecnologia, inovação e ciência estão se instalando na cidade. São Carlos está no vetor de crescimento correto”, concluiu.

Leia Também