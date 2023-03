Empresa especializada inicia limpeza em ecopontos

SIGA O SCA NO

Crédito: Divulgação

Após a contratação de uma empresa especializada em manejo dos resíduos da construção civil - RCC; resíduos de poda e corte de árvores; resíduos de vias e volumosos, a Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria de Serviços Públicos, emitiu a ordem de serviço e na manhã desta segunda-feira, 27 iniciou a limpeza dos ecopontos.

O serviço começou pelo Ecoponto do São Carlos VIII. A limpeza estava suspensa devido a impossibilidade de utilização da área de transbordo da antiga Fazenda Guaporé, onde após a ocorrência de incêndio ficou impedida pela Cetesb de receber os resíduos.

“Ficamos sem área para destinação, resultando em acúmulo de resíduos nos ecopontos, porém como o município já tinha uma licitação em andamento que previa no edital que a empresa vencedora tinha que ter área licenciada pela CETESB, finalizamos o processo e hoje já foi possível iniciarmos a limpeza”, explica o secretário de Serviços Públicos, Marcelo Targas.

O contrato com a empresa que possui a área de transbordo estabelece o serviço de recebimento, triagem, destinação ambientalmente adequada e disposição final de rejeitos, dos resíduos coletados e entregues nos ecopontos. A vigência do contrato é de 60 meses com valor total de R$ 34.526.502,00 por todo o período.

Após a finalização da limpeza, os ecopontos já começam a receber novamente os resíduos levados pelos munícipes. Nas 6 unidades do município podem ser descartados materiais recicláveis, pequenos volumes de resíduos de construção civil, móveis velhos, eletrodomésticos e equipamentos eletrônicos.

“Com a contratação da empresa não teremos mais problemas com a limpeza dos ecopontos, voltando a receber normalmente os descartes. Somente não são aceitos gesso, espelhos, lâmpadas, tinta, amianto, dentre outros resíduos perigosos”, ressalta o secretário de Serviços Públicos.

Targas acredita que a limpeza no ecoponto São Carlos VIII deve terminar em dois dias e na sequência a equipe segue para o Ipanema e depois para as outras unidades. “Vamos limpar o Ipanema, porém essa unidade será fechada nesse local e aberta em outra área no mesmo bairro. Espero que até o fim de semana tudo esteja resolvido”, finaliza.

Confira o endereço dos ecopontos: São Carlos VIII, rua Capitão Luiz Brandão, 1.847; Jardim Ipanema, rua Renato Talarico Lima Pereira, 299; Jardim Paulistano, rua Indalécio de Campos Pereira, 1.120; Cidade Aracy, avenida Arnoldo Almeida Pires, 1.507; Vida Nova, avenida Regit Arab, 1.205 e ecoponto do Jardim Medeiros, rua Aristodemo Pelegrini, s/nº (esquina com a rua João Genovez).

