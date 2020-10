Empresa de São Carlos voltada para compra e venda de móveis recebe investimento para expandir operação

Já Vendeu empresa que facilita todo o processo de compra e venda de móveis pela internet - Crédito: Divulgação/Já Vendeu

Já Vendeu é a mais nova plataforma de compra e vendas na internet, com foco na compra e venda de móveis e eletrodomésticos, ajudando pessoas e empresas a anunciarem sem nenhuma dor de cabeça. Atuando atualmente em São Carlos.

Mas diferente dos modelos convencionais de plataformas de venda, o “Já Vendeu” tem como diferencial os serviços adicionais oferecidos ao anunciante.

Isto é, a plataforma auxilia pessoas e empresas a venderem seus produtos usados sem nenhum esforço. Desde o armazenamento gratuito do produto, negociação com compradores e a entrega dos móveis usados no final, a empresa atua em todos as fases da venda do produto no lugar do anunciante, que só tem o trabalho de receber o dinheiro no final.

E foi justamente por seus diferenciais que a empresa recebeu, recentemente, o auxílio de investidores anjo de São Carlos e São Paulo. Os investidores levaram em consideração os resultados que a plataforma já alcançou e o crescimento potencial da plataforma ao expandir para outras cidades.

Isto é, em pouco tempo de atuação, a empresa já alcançou a marca de R$ 120 mil vendidos na plataforma, tudo isso auxiliando pessoas e pequenas e médias empresas a realizarem a venda de móveis usados na internet.

O investimento será utilizado para expandir, regionalmente, as operações e serviços da empresa, que ainda vai direcionar parte do valor na elaboração e otimização de tecnologias para auxiliar anunciantes e compradores na compra e venda de móveis usados pela internet.

A maior possibilidade é que a Já Vendeu estenda a oferta dos seus serviços para a cidade de São Paulo nos próximos meses.

Sobre a Já Vendeu

A Já Vendeu nasceu com o objetivo de estimular e facilitar a venda de móveis e eletrodomésticos usados, gerando renda extra para quem deseja vender sem dor de cabeça.

Sua plataforma de vendas online tem foco na diminuição da complexidade do processo de venda na internet, oferecendo uma redução nos custo de armazenamento de produtos, no seu anuncio e negociação – fazendo com que o anunciante só espere para receber no final.

A Já Vendeu também tem como missão aumentar o ciclo de vida dos produtos, reduzindo o impacto ambiental de produtos novos ano a ano. Também visamos ajudar pessoas com menor poder aquisitivo a conseguirem obter produtos de qualidade por preços acessíveis.

Whatsapp da Já Vendeu: (16) 99795-3283

