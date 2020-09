Empresa de São Carlos que armazena e vende móveis de pessoas e empresas cresce 120% na pandemia

Já Vendeu coleta os móveis e faz toda a intermediação. - Crédito: Já Vendeu

Na empresa Já Vendeu , a partir da publicação do anúncio, a venda do item e o dinheiro em conta levam, em média, 4 dias. E essa eficiência se deve à Já Vendeu, que faz toda a intermediação. A plataforma já movimentou mais de R$ 90.000 só nestes primeiros 3 meses de existência.

Nascida no meio da pandemia, a empresa Já Vendeu é fruto de jovens visionários. Em um cenário de crise econômica, ex-estudantes da UFSCar e IFSP, campus São Carlos, tiveram uma ideia brilhante.

Perceberam que algumas pessoas precisavam vender seus móveis e eletrodomésticos usados, mas enfrentavam muitas complicações para que isso ocorresse, pois quem vendia tinha que anunciar, negociar, cobrar e entregar.

Observando a demanda de tempo e o esforço que esse processo gerava para as pessoas, os jovens criaram a Já Vendeu, que é uma plataforma de vendas de móveis e eletrodomésticos usados. A empresa é responsável pela retirada do item, anúncio do produto, negociação e entrega ao comprador.

A Já Vendeu é composta por uma equipe especializada que torna toda essa logística possível. Sua metodologia tem funcionado extraordinariamente bem e ganhando a confiança de quem compra e de quem vende.

Para quem quer vender produtos, esse modelo de negócios, além de prático, é mais lucrativo. Pois, no sistema criado pela Já Vendeu, o vendedor define a estimativa de valor mínima que deseja pelo item. Esse diferencial tem conquistado cada vez mais o público.

Todo o processo é muito simplificado para os clientes da Já Vendeu. No site da empresa, o cliente preenche um formulário com informações do que deseja vender. Em poucos dias, tudo é finalizado com segurança e tranquilidade.

A plataforma ganhou muita força nessa pandemia devido ao fato de muitas empresas estarem se deslocando para o regime home office. Além disso, muitos jovens estudantes estão esvaziando casas e repúblicas para retornarem às suas cidades natais.

A venda dos itens tem ocorrido com muita rapidez, conferindo aos clientes eficiência e praticidade. Essa agilidade gera uma rotatividade alta no estoque da empresa, assim como lucro para ambas as partes.

A empresa obteve um crescimento de 120% só nos últimos meses, com a quarentena e o isolamento social ainda em vigor. A previsão dos empreendedores é de que haja um crescimento ainda maior até o começo de 2021.

Com investimentos cada vez maiores, a empresa prospecta a ampliação de seu atendimento, começando pelas cidades vizinhas de São Carlos. Essa possibilidade aumenta cada vez mais por consequência de seu atendimento impecável e muito organizado.

O relato dos clientes é somente de agradecimento e satisfação. Afirmam que o serviço desenvolvido pela Já Vendeu, além de ser inovador no mercado, é feito com muita agilidade. Juntamente com lucro e comodidade.

“Quem compra os itens anunciados pela Já Vendeu também garantem o pagamento de um preço justo. Tanto pelo estado de conservação do item quanto pela facilidade de recebê-lo em casa, sem pagar um valor absurdo”, afirma Lucas Navarro, CEO da empresa.

Além de estarem ajudando toda a sociedade, estão contribuindo para o meio ambiente. A atitude de reutilizar móveis usados gera menos lixo e auxilia na sustentabilidade.

Para usar a Já Vendeu, acesse www.javendeu.store , ou entre em contato no whatsapp (11)97514-8184

