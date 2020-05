Empresa da capital vai distribuir os cartões do auxílio merenda

Crédito: Divulgação

Foi publicado no diário oficial do município deste sábado (16) o nome da empresa que vai ser responsável pela distribuição dos cartões do auxilio merenda para as famílias de alunos da rede municipal.

A VB Serviços Comércio e Administração LTDA, com sede na capital paulista, foi contratada em caráter emergencial, após fracassar o processo licitatório, na modalidade Pregão Eletrônico.

O vale alimentação será entregue para as famílias de cada aluno matriculado na rede municipal de ensino no valor de R$ 50,00 por mês e deve ser utilizado, exclusivamente, na aquisição de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais da cidade. O repasse desses recursos é para suprir as condições mínimas de alimentação dos alunos que estudam em uma das 60 unidades escolares do município.

De acordo com o secretário de Agricultura e Abastecimento, Caio Solci, pasta responsável pela merenda escolar, a empresa contratada terá sete dias para enviar os cartões.

A Secretaria Municipal de Educação já realizou o cadastro dos alunos por meio do aplicativo online e já tem a lista de distribuição do vale alimentação. Já os recursos, aproximadamente R$ 770 mil por mês, serão repassados pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento, responsável pela aquisição dos produtos da merenda escolar.

O auxílio vai atender mais de 16 mil alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental I e II e do EJA da rede municipal de ensino.

O cartão terá validade somente enquanto perdurar a situação de pandemia, extinguindo-se com o retorno das atividades escolares.

