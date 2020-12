Empresa catarinense de serviços terceirizados efetua pagamento para colaboradores em São Carlos

Crédito: Divulgação

Os onze funcionários que prestaram serviços para a Liderança Serviços, empresa que terceiriza trabalhos, receberam nesta terça-feira, 8. A informação foi dada por Felipe Filipini, assessor de comunicação que entrou em contato com o São Carlos Agora no início da tarde desta quarta-feira, 9.

Os trabalhadores foram contratados para a limpeza pesada na Casas Bahia, localizada no centro e o fato foi relatado pelo São Carlos Agora. A loja foi um dos estabelecimentos atingidos pela enchente ocorrida no final da tarde do dia 26 de novemnro, quando uma tromba d’água desabou sobre a cidade e prejudicou mais de 130 lojistas e causou danos equivalentes a R$ 42 milhões.

Um dos trabalhadores entrou em contato com o portal e disse que passado todo esse período não teria recebido pelo serviços prestados, o que gerou um mal estar, causando preocupação.

Além de lodo, móveis, eletrodomésticos e eletroeletrônicos, até um carro foi retirado do estabelecimento, que fica no cruzamento das ruas General Osório com a Episcopal.

FINAL FELIZ

Educadamente e com muita cordialidade, a Liderança Serviços encaminhou uma nota, onde mostrou a idoneidade da empresa catarinense.

Abaixo a nota que veio assinada por Felipe Filipini, assessor de comunicação:

“O serviço aconteceu dias 28 e 29/11/2020 e recebemos as contas bancárias para depósito dia 1/12 (terça-feira). Enviamos para nossa área comercial para a criação da Ordem de Serviço e para encaminhar os pagamentos. Dia 7/12 (segunda-feira) todos os pagamentos foram programados. Dia 8/12 (terça-feira) foi pago em conta dos profissionais que fizeram os serviços, sendo que apenas um pagamento deu rejeitado por dados incorretos, alteramos e programamos para o dia de hoje (9/12).

A Liderança Serviços completa agora em janeiro 26 anos de fundação e em 2020 foi eleita a Melhor Empresa Para se Trabalhar do setor no Brasil, de acordo com o ranking divulgado pela GPTW e Revista Época. Temos em nosso quadro mais de 28 mil colaboradores fixos e milhares de clientes em todo o território nacional.

No caso de São Carlos, admitimos uma pequena demora na parte burocrática de inclusão de dados bancários dos contratados para a realização do pagamento, mas conforme cronologia apresentada, desde os primeiros dias após a conclusão dos serviços os pagamentos estavam sendo programados, como os comprovantes enviados para a redação do jornal podem confirmar.

Agradecemos pelos serviços prestados por esses colaboradores contratados e nos colocamos à disposição para qualquer esclarecimento adicional. Trabalhamos sempre pelo bem-estar de todos.

