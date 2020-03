Empossados os novos membros do Conselho Municipal de Assistência Social

O prefeito Airton Garcia e a secretária de Cidadania e Assistência Social, Glaziela Solfa Marques, empossaram nesta quinta-feira (12/03), os novos membros do Conselho Municipal de Assistência Social para o biênio 2020/2022.

O Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) é um órgão de controle social da política de assistência social do município. É composta por representantes do poder público e da sociedade civil.

O objetivo do CMAS é avaliar e deliberar sobre a política de assistência social, através de debates, estabelecimento de normas e fiscalização da prestação dos serviços sociais no município. O Conselho de São Carlos foi constituído e tem suas atribuições definidas na Lei Municipal nº 11.252, de 20 de novembro de 1996.

“O Conselho é muito importante e todos os membros eleitos já possuem experiência na área da assistência. É ele que emite todas as resoluções e analisa a nossa prestação de contas, deliberando as ações da área de assistência social. Hoje o município que não tem um conselho ativo, não recebe recursos externos”, explicou Glaziela Solfa Marques, secretária de Cidadania e Assistência Social.

“Quero reiterar aqui o nosso compromisso com as pessoas que precisam dos programas sociais e dizer que continuaremos trabalhando. Reforço que o nosso compromisso é atender bem as pessoas, não importando as necessidades que elas tenham”, afirmou o prefeito Airton Garcia.

Os membros eleitos pela sociedade civil são: Madalena de Fátima Amstalden (Círculo de Amigos da Paróquia de Santa Madre Cabrini), Raquel Alves Borba (Associação de Capacitação, Orientação e Desenvolvimento do Excepcional – ACORDE), Katiane Polizel (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Carlos/SP – APAE), Maria Aparecida Pereira (Salesianos São Carlos), Rosinês de Vitro Barbano (Associação Bom Samaritano de São Carlos – A.B.S.S.C.), Maria Lúcia Brito dos Santos (Sociedade Presbiteriana de Assistência Social) e Juliana Duarte Nunes (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Carlos/SP – APAE). Já Solange Azzone (CRAS São Carlos VIII) e Rose Cristina Macedo (CRAS Pacaembu) foram eleitas como membros dos usuários.

Os representantes do órgão governamental do Conselho Municipal de Assistência Social são os seguintes: Rosana Maria Zaninetti Macedo (Secretaria Municipal de Educação), Simone Aparecida Botega Xavier (Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Ciência, Tecnologia e Inovação), Vânia Emília Contin de Rivas (Secretaria Municipal de Saúde), Regina Célia Pepino Silva (Secretaria Municipal de Fazenda), Luiz Henrique Lopes (Secretaria Municipal de Esportes e Lazer) e Glaziela Cristiani Solfa Marques (Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social).

