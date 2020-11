Emocionado, presidente da Acisc lamenta tragédia e diz que autoridades tem que trabalhar e deixar de promessas

Presidente da Associação Comercial e Industrial de São Carlos (Acisc), José Fernando Domingues - Crédito: Divulgação

Extremamente emocionado e angustiado, o presidente da Associação Comercial e Industrial de São Carlos (Acisc), José Fernando Domingues extravasou em entrevista na manhã desta sexta-feira, 27, pós-tragédia que atingiu a cidade no final da tarde de quinta-feira, 26, quando aproximadamente 138 mm de água provocou enchentes e rastro de destruição, afirmando que chegou o momento de pressionar os poderes públicos e cobrar mais trabalho e menos promessas.

Domingues teme que comerciantes baixem as portas após esta nova enchente, ao lembrar as destruições causadas por inundações no início de 2020 e meses seguintes, a pandemia, que obrigou o comércio a fechar por quase três meses.

“Mais uma vez vemos isso. Estou muito emocionado. É feito todo um trabalho, esforço para ver o comércio progredir e somos pego de surpresa. É um aviso para as autoridades que tomem providências. Do jeito que está, não dá mais para continuar. Hoje é o Black Friday e era para ser feliz, com os comerciantes procurando recuperar as perdas. Mas vemos tudo destruído. Não tenho palavras. É um momento para se unir e pressionar o Poder Público. O que foi prometido, que será concretizado. As autoridades municipais, estaduais e federais têm que parar com promessas. Não dá para continuar assim. Temos que cobrar ações, obras. Ouvimos este ano dizerem que obras estão concluídas e outras em fase final. Mas o que vemos é prejuízo total”, lamentou.

FALÊNCIAS

Além da angústia, Domingues não escondia um certo temor, pois acredita que comerciantes podem baixar as portas. “Vamos deixar o Sicoob à disposição de todos os comerciantes atingidos para que tentem se reeguer”, disse, salientando que eles já lutavam desde o início do ano para recuperar as perdas. “Os comerciantes sofreram com enchentes no início do ano, depois a pandemia. Mas olha que infelicidade”, disse, ao apontar os estragos proporcionados pela chuva.

SEM 15 DE NOVEMBRO

Indagado sobre mudar o comércio para a rua 15 de Novembro, Domingues mostrou-se totalmente contra, salientando que o centro velho de São Carlos é tradicional. “Aqui não tem que se mudar nada. É revitalizar e minimizar os impactos causados pela chuva. A Prefeitura, o Governo do Estado e a União tem que se manifestar e trabalhar. Não abandonar o “coração” de São Carlos. Tem sim é que tomar providências”.

COMÉRCIO

Domingues voltou a dizer que esta sexta-feira, 27, é o Black Friday e o comercio funcionará das 10h às 20h. A partir do dia 1º de dezembro, começa o horário especial de Natal, com o comércio funcionando das 10h às 20h e aos sábados e domingos das 9h às 17h. “Mas vamos esperar e ver aqueles que irão continuar, pois a gente percebe que bate o desânimo. Posso adiantar que a Acisc estará ao lado de todos, sempre”, finalizou.

