Emoção e gratidão marcam alta hospitalar de socorrista do Samu que venceu a Covid-19

Jonas recebe os cumprimentos dos colegas na base do Samu - Crédito: Maycon Maximino

Emoção e choro marcaram o retorno do socorrista do Samu, Jonas Pereira, 34, que venceu a Covid-19. Ele foi recepcionado por colegas de trabalho na porta do HU-UFSCar, na manhã desta terça-feira (29), onde esteve internado por oito dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Na saída do hospital um comboio de ambulâncias com sirenes ligadas seguiu até a base do Samu, que fica ao lado. Lá, ao lado da esposa, Jonas recebeu abraços dos amigos que depois se juntaram em uma oração de agradecimento, primeiramente a Deus e depois a equipe médica que cuidou dele. O técnico de enfermagem não conteve a emoção e chorou.

Jonas que trabalha na motolância deve retornar ao trabalho em breve.

