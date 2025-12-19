(16) 99963-6036
Emenda da deputada Marta Costa garante nova viatura ao 38º BPM/I em São Carlos

19 Dez 2025 - 13h57Por Da redação
Nova viatura da PM - Crédito: Maycon MaximinoNova viatura da PM - Crédito: Maycon Maximino

 Atuando firmemente no fortalecimento da segurança pública, o Vereador Sérgio Rocha (PRD) viabilizou a entrega de uma nova viatura zero quilômetro para o 38º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I).
O veículo é fruto de uma articulação direta do parlamentar junto ao gabinete da Deputada Estadual Marta Costa (PSD), que destinou o recurso por meio de emenda parlamentar a pedido de Rocha.

Sérgio Rocha, que tem pautado seu mandato pelo apoio às forças de segurança, destacou que a nova viatura é essencial para dar agilidade ao patrulhamento nos bairros.
"Nossa função é buscar recursos que cheguem à ponta, onde o cidadão precisa. Agradeço à Deputada Marta Costa por confiar no nosso trabalho e atender esse pedido que trará mais tranquilidade para as famílias de São Carlos", afirmou o vereador.

A entrega oficial foi realizada ao Tenente-Coronel Cardeal, comandante do 38º Batalhão, que ressaltou a importância do apoio do legislativo para a manutenção da frota e eficácia das operações.
O evento também contou com a presença do Pastor Eli Martins de Souza, da Igreja Assembleia de Deus Ministério do Belém (Campo de São Carlos).

Com mais este investimento viabilizado por Sérgio Rocha, a Polícia Militar de São Carlos ganha um reforço estratégico para o combate à criminalidade e proteção da comunidade.

