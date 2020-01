EMEB em construção no Jardim Araucária vai atender 330 alunos em 2020

Crédito: Divulgação

A obra da Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) Alcir Afonso Leopoldino, em construção no Jardim Araucária, será finalizada no próximo mês de fevereiro e já vai atender 330 alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental em dois períodos.

A unidade conta com sete salas de aulas, salas de apoio, recursos, professores, secretaria, refeitório, cozinha, dispensa, bicicletário e estacionamento. O investimento total, incluindo mobiliário, ultrapassa R$ 2 milhões com recursos da própria Prefeitura de São Carlos. O prédio situado no bairro Araucária foi doado à Prefeitura pela construtora RPS, empresa responsável pela construção das casas do residencial.

“Estamos priorizando a construção de unidades escolares em regiões com maior necessidade. Essa região cresceu muito, tem vários condomínios e residenciais, está mais distante da área central, por isso essa escola vai beneficiar muitas famílias”, avalia Nino Mengatti, secretário de Educação reafirmando que a escola foi totalmente construída com recursos próprios.

Em 2020 serão atendidos no total 19.066 alunos na rede municipal de ensino, outras 1.100 crianças também já estão matriculadas nas instituições conveniadas mantidas pelo município. Em 2017 na educação infantil eram atendidos 8.644 alunos, passando para 12.200 alunos em 2020, um aumento de 41,9%. No ensino fundamental eram atendidos 5.592 alunos em 2017. Esse ano foram matriculados 6.283, um aumento na rede de 12,4%.

A Prefeitura também está construindo dois Centros Municipais de Educação Infantil (CEMEIS) Flávio Aparecido Ciaco, no Planalto Verde e Renato Jensen no Zavaglia. Em breve inicia a obra de outra escola no Romeu Tortorelli.

