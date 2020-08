Embrapa São Carlos realiza live sobre pecuária sustentável e de precisão

Crédito: Divulgação

Conciliar sustentabilidade e alta produção de leite em propriedades orgânicas é possível. A introdução de tecnologias e de metodologias do programa Balde Cheio, desenvolvido pela Embrapa, tem transformado fazendas de leite no país.

Produtor orgânico há mais de 20 anos, o ator Marcos Palmeira conta que sua propriedade era uma antes do Balde Cheio e agora é outra, mais eficiente. “Mudou toda a minha concepção de produção leiteira. Estamos virando outra fazenda. O programa faz a gente alinhar a teoria à prática”, falou.

Marcos Palmeira vai contar um pouco dessa relação com o Balde Cheio, o desafio para produzir de forma orgânica e como a ciência contribui para viabilizar e melhorar esse modelo de produção durante a Live Pecuária Sustentável e de Precisão nesta quarta-feira, 26, às 18h, pelo Canal do Youtube da Embrapa. O evento é organizado pela Embrapa Pecuária Sudeste São Carlos em comemoração aos seus 45 anos de história.

Sua propriedade Vale das Palmeiras, em Teresópolis (RJ), está localizada entre o Parque Nacional da Serra dos Órgãos e o Parque Estadual dos Três Picos. É uma Reserva Particular do Patrimônio Nacional (RPPN). “Eu procuro criar um corredor ecológico, favorecendo toda a região”, destaca Palmeira. Ele acredita que o Brasil poderia avançar muito mais nessa cadeia, mas falta uma política clara de estímulo à produção orgânica, à produção familiar. Outro desafio, segundo Palmeira, é em relação aos insumos para produção.

Além do desenvolvimento de pesquisas, para estimular a produção de leite orgânico de forma sustentável e eficiente, a Embrapa Pecuária Sudeste tem realizado cursos de capacitação continuada, em parceria com Secretaria de Inovação e Negócios e a fazenda Nata da Serra (Serra Negra), primeira propriedade orgânica participante do programa Balde Cheio. Mais de 80 pessoas, de vários estados, foram capacitadas em 2018 e 2019. Neste ano, por conta da pandemia, o curso foi cancelado. Para o chefe de Transferência de Tecnologia, André Novo, da Embrapa, aproximar a pesquisa, a extensão rural e a cadeia produtiva é uma estratégia eficaz para o crescimento da pecuária leiteira orgânica no país.

O desenvolvimento de pesquisas e a adoção de tecnologias nesse segmento contribuem para reduzir os custos, melhorar a eficiência e aumentar a produção de orgânicos no país.

DEBATE

Além de Marcos Palmeira, participam da Live Pecuária Sustentável e de Precisão o presidente do Grupo de Trabalho de Pecuária Sustentável (GTPS) e do Instituto Mato-Grossense da Carne (IMAC), Caio Penido e o pesquisador Artur Chinelato, idealizador do programa Balde Cheio. O pesquisador Alexandre Berndt fará a moderação das discussões da live que marca os 45 anos da Embrapa Pecuária Sudeste.

A live ocorre pelo canal da Embrapa no Youtube, das 18h às 19h.

Serviço

Live Pecuária Sustentável e de Precisão

Dia: 26 de agosto

Horário: 18h às 19h

Transmissão: Youtube.com/Embrapa

