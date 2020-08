Embrapa São Carlos realiza leilão virtual de animais

Crédito: Juliana Sussai

Mais de 800 animais serão leiloados pela Embrapa Pecuária Sudeste. O leilão virtual ocorre no dia 2 de setembro pelo Youtube.

Estão na relação 140 bovinos da raça Canchim, 85 Nelores, 26 bezerros, 575 ovinos e 8 cavalos (4 éguas Puro Sangue Árabe e 4 machos Puro Sangue Árabe e crioulo).

A transmissão será feita pelo link https://bit.ly/314mnuR, com início às 19h.

Os lotes de animais estarão disponíveis para visitação no dia do leilão entre as 14h e 18h.

O regulamento e mais informações podem ser obtidos pelo email cppse.compras@embrapa.br, da Embrapa, ou pelos canais de comunicação da empresa leiloeira raul.modenezi@uol.com.br, telefone (16) 3346-1575 e (16) 99992-5943.

